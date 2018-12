"Miss Franken Classic": Teamplayer statt Modepüppchen

NÜRNBERG - Blonde Haare, blaue Augen: Sophia Fröba erfüllt zwar das gängige Schönheitsklischee einer "Miss Franken Classic", ein Modepüppchen ist sie aber nicht. Mit fünf Geschwistern aufgewachsen, hat die 24-Jährige gelernt, ein Teamplayer zu sein. Und sich morgens im Bad kurz zu fassen.

Sophia Fröba ist keine typische Miss. Dennoch hat sie die Wahl zur Miss Franken Classic für sich entscheiden können. © Eduard Weigert



"Wimperntusche und Lidstrich krieg' ich hin, das war's dann aber schon", sagt Sophia Fröba und lacht. Zum Einkaufen oder in die Uni geht die 24-Jährige gerne ungeschminkt. "Gesicht waschen und Haare kämmen, fertig." Ein Satz, den man nicht so häufig hört in der Welt der Missen.

In die ist die Psychologiestudentin, die in Bamberg studiert, eher zufällig gerutscht. Auf den Rat einer Freundin probierte es die 1,80 Meter große Blondine mit dem Modeln und kam so zur Agentur von Marie-Luise Cawi, die auch die Miss-Wahl ausrichtet. Am Ende stand sie nach dem Urteil der Jury als Siegerin mit Krönchen auf dem Kopf auf der Bühne. Ihr erster Einsatz war der Ball der Unternehmer. Stundenlang auf Highheels stehen und lächeln, ist anstrengend, hat sie festgestellt. "Aber es war toll, so ein extravagantes Event mitzuerleben."

In Nürnberg ist die gebürtige Ulmerin seit 2017. Der Liebe wegen. Der Job ihres Freundes Jonathan Maier, der als Basketball-Profi derzeit bei den Nürnberg Falcons spielt, hat sie nach Franken gebracht. Seit vier Jahren ist sie mit dem Sportler zusammen, in einigen Städten hat sie mit ihm schon gelebt.

Die direkte Art der Franken kommt ihr entgegen. "Ich mag den trockenen Humor", sagt sie. Zu einem Viertel ist sie außerdem Fränkin: Einer ihrer Großväter stammt aus der Region.

Als "Weihnachtsmarktfan" ist der Christkindlesmarkt momentan ihr Lieblingsort. "Ich habe mir eine mentale Liste gemacht, was ich alles essen möchte. Die arbeite ich gerade ab", sagt Fröba und lacht. Die 24-Jährige kocht und backt gerne und liebt Süßes. Zum Ausgleich geht sie ins Fitnessstudio und macht seit 20 Jahren Ballett.

Mit fünf Geschwistern ist Fröba aufgewachsen. "Das hat mich gut aufs soziale Leben vorbereitet", findet sie. Auf andere Rücksicht nehmen, Teamplayer sein, aber sich auch durchsetzen können — alles Dinge, die man in der Großfamilie sehr gut lernen kann. "Es gibt einem einen großen Rückhalt im Leben", sagt die Studentin.

Gut verstanden hat sie sich auch mit den Kandidatinnen der Miss-Wahl. "Null Zickenkrieg" habe es gegeben. Bei Formaten wie "Der Bachelor" und Co. mitzumachen, wie schon die ein oder andere Miss, kann sich die Studentin nicht vorstellen. "Diese Zurschaustellung liegt mir nicht", sagt sie. Mit Selfies, also Fotos von sich selbst, in den sozialen Medien geht sie auch lieber sparsam um. "Das ist so bewunderungsheischend. Außerdem möchte ich meine Privatsphäre nicht mit allen teilen."

Anette Röckl