Miss Nürnberg Julia Prokopy will den Bachelor erobern

Die 21-Jährige aus Dormitz ist unter den Top Ten der Kandidatinnen - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Julia Prokopy hat momentan wirklich einen Lauf. Im Juli eroberte die bildhübsche Flugbegleiterin aus Dormitz die Krone der Miss Nürnberg, nun soll das Herz des neuen Bachelors Sebastian Pannek folgen. Sie ist eine von zehn Kandidatinnen, die um die Gunst des Männermodels buhlen.

Julia Prokopy, amtierende Miss Nürnberg aus Dormitz, will um das Herz des Bachelors kämpfen. Foto: RTL / Marie Schmidt



Was war das im Juli für eine Wahl! Satte 510 Punkte hatte die attraktive Blondine im Juli bei der Wahl zur Miss Nürnberg sammeln können - weit mehr als ihre weit abgeschlagenen Konkurrentinnen. Punkte sammelte sie vor allem mit ihrer schlagfertigen und fröhlichen Art, durch die sie das Publikum im Sturm eroberte. Ob sie damit im Februar auch bei Bachelor Sebastian Pannek punkten kann?

Gemunkelt wurde schon länger, jetzt ist es offiziell. Auf ihrer Facebookseite veröffentlichte sie am Dienstag die frohe Botschaft. Vielleicht ein Weihnachtsgeschenk der Dormitzerin für ihre Fans? Julia und neun weitere junge Frauen buhlen ab Februar um die Gunst des heißen Männermodels. Mit dunklem Dreitagebart und intensivem Blick ist er der Traum einer jeden Frau. Ob Julia da nicht das Herz in die Hose rutscht?

Bei der Wahl zur Miss Nürnberg gab sie zu: "Ich habe mir wirklich keinerlei Chancen ausgerechnet, weil alle Mädchen so wunderschön waren." Ähnlich dürfte es ihr auch beim Bachelor gehen. Die Krone der Miss Nürnberg aber hat sie vielleicht gerade deswegen bekommen - weil sie trotz überwältigender Konkurrenz sie selbst und vor allem natürlich blieb. Damit könnte sie auch bei Bachelor Sebastian punkten.

Dessen Tante, Profiturnerin Magdalena Brzeska, verriet in Interviews bereits, dass er auf der Suche nach einer bodenständigen und fröhlichen Partnerin ist. Und vor allem keine Zicke dürfe es sein. Die lebenslustige Flugbegleiterin Julia dürfte so sicher keine Probleme haben, Traumprinz Sebastian mit sich in den siebten Himmel zu nehmen.

Einzig, dass sie nach eigener Aussage eher ein Sportmuffel ist, dürfte Sebastian nicht gefallen. Denn der ist ziemlich durchtrainiert und steht auf Outdoor-Aktivitäten, wie ein Blick auf sein Instagram-Profil verrät.

Wie Julias Chancen stehen, wird sich spätestens ab 1. Februar 2017 zeigen. Dann läuft nämlich die erste Folge der amourösen Castingshow. Abgedreht ist natürlich schon längst. Ob Julia nun beim Bachelor landen konnte oder nicht - ein weiterer Schritt in der Karriere der jungen Schönheit ist ihr Fernsehauftritt allemal.

Julia ist nicht die erste Kandidatin aus der Region. Vor ihr konkurrierte bereits Steffi aus Burgthann um den Bachelor.

vb