"Mister Sparkasse": Dieter Herzog an Weihnachten gestorben

NÜRNBERG - Alexander Herzog trauert um seinen Vater. Ausgerechnet am 25. Dezember gegen 1 Uhr nachts hörte dessen Herz auf zu schlagen. "Ich bin traurig, geschockt und absolut fassungslos", verkündete der aus dem Fernsehen bekannte Tenor noch am selben Tag auf Facebook. Die zahlreichen Kommentare unter der überraschenden Nachricht in dem sozialen Netzwerk zeugen davon, wie beliebt Dieter Herzog war.

Dieter Herzog ist in der Nacht des 25. Dezembers 2018 gestorben. © Roland Fengler



Mit Dieter Herzog verliert die Sparkasse Nürnberg ein bekanntes Gesicht. Dort arbeitete er erfolgreich und langjährig als Marketing-Direktor, bis er 2005 in den Ruhestand ging. "Die Einladungsliste zur Verabschiedung las sich wie das 'Who is who' aus Wirtschaft, Politik und Sport aus dem Großraum Nürnberg", hieß es damals in der Zeitung. Auch deshalb war er oft in den Medien zu sehen. Bis heute kennen ihn viele Nürnberger als "Mister Sparkasse". Er wurde 78 Jahre alt.

So kannte man Dieter Herzog (li.): mit einem Lachen auf den Lippen. Auch sein Sohn Alexander erlangte etwa durch TV-Auftritte Popularität. Hier sind Vater und Sohn noch wohlauf beim Medientreff im Juli 2018 mit Michaela Zölls zu sehen. © Michael Matejka



In seinen letzten Jahren managte der Senior die Karrieren seiner beiden Söhne Oliver und Alexander, die beide künstlerisch tätig und damit erfolgreich sind. Die Ehefrau und Mutter Gabriele starb bereits 2014 an einem Herzleiden.

Der "Entertainment Tenor", wie sich Sohnemann Alexander Herzog auf Facebook nennt, ist unter anderem durch die RTL2-Sendung "Traumfrau gesucht" bekannt geworden. Darin suchte der damals 38-Jährige im Ausland nach einer Partnerin - von Kameras begleitet. Vater Dieter begleitete ihn im Frühjahr 2017 auf dieser ungewöhnlichen Reise nach Russland. Alexander Herzog reist außerdem mit "The 12 Tenors" durch Europa und tritt als Opernsänger auf.

