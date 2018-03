Mit 105 statt 50: Polizei stoppte Raser in Nürnberg

NÜRNBERG - Bei Geschwindigkeitskontrollen ist der Polizei ein besonders schneller Fang ins Netz gegangen: In der Südstadt war ein Autofahrer mit 105 Stundenkilometern unterwegs statt der erlaubten 50 km/h.

Den Fahrer, der am Mittwochabend in der Von-der-Tann-Straße geblitzt wurde, erwarten nun 560 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Am Mittwoch hatte die Verkehrspolizei das gesamte Stadtgebiet intensiv überwacht. Während des Messzeitraums wurden 14.700 Fahrzeuge gemessen, meldet die Polizei. Rund 360 Fahrer waren zu schnell, knapp 280 davon müssen mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro rechnen. Auf die restlichen Schnellfahrer kommt ein Bußgeldverfahren zu.

