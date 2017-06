Mit 108 km/h durch Nürnberg: Polizei erwischt Raser

Schwerpunktkontrolle im Stadtgebiet - 27.000 Fahrzeuge überwacht - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Mit Tempo 108 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer war ein Raser in der Nürnberger Leyher Straße unterwegs. Er muss mit einem Bußgeld von 280 Euro, zwei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister rechnen.

In die Radarfalle geraten war er bei einer Schwerpunktkontrolle, die die Polizei am vergangenen Wochenende an 17 Kontrollstellen im Stadtgebiet durchgeführt hatte. Dabei überwachten die Beamten die Geschwindigkeit von über 27.000 Fahrzeugen.

610 der kontrollierten Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Dabei werden 410 Kraftfahrer mit einem Verwarnungsgeld von bis zu 35 Euro rechnen müssen, wie die Polizei mitteilte. Auf die restlichen 200 Verkehrssünder kommen Bußgeldbescheide und entsprechende Eintragungen im Verkehrszentralregister zu. 17 Verkehrsteilnehmer werden in diesem Zusammenhang sogar mit einem Fahrverbot bestraft.

