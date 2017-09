Mit 143 durch die 80er Zone: Polizei erwischt Raser auf A73

NÜRNBERG - Am Dienstag führte die Nürnberger Verkehrspolizei routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch. Hierbei erfassten die Beamten rund 17.500 Fahrzeuge. Der Spitzenreiter fuhr ganze 63 Kilometer pro Stunde zu schnell - ihn erwartet nun ein saftige Strafe.

Insgesamt wurden 388 Kraftfahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Gegen 97 Fahrzeuglenker leiteten die Verkehrspolizisten Bußgeldverfahren ein. Sie müssen mit bis zu zwei Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister rechnen. Acht Fahrer erwarten zusätzlich Fahrverbote von bis zu zwei Monaten.

Spitzenreiter war ein VW-Fahrer am späten Dienstagvormittag. Der Mann war mit seinem Auto auf der A73 in Höhe der Jansenbrücke unterwegs, als er bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde mit 143 Stundenkilometern gemessen wurde. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro verbunden mit zwei Punkten in Flensburg und einem zweimonatigen Fahrverbot.

