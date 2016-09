Mit 2000 Tieren: Große Schäferhund-Gala in Nürnberg

Veranstalter rechnen mit 20.000 Besuchern im Nürnberger Stadion - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auf das kommende Wochenende haben viele Besitzer und Fans von Deutschen Schäferhunden ein Jahr hingefiebert: Vom 2. bis zum 5. September veranstaltet der Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) eine Bundessiegerzuchtschau im Nürnberger Stadion.

Am Wochenende ist im Nürnberger Stadion der Hund los: Fast 2000 Tiere sind bei Schau dabei. © Roland Fengler



Am Wochenende ist im Nürnberger Stadion der Hund los: Fast 2000 Tiere sind bei Schau dabei. Foto: Roland Fengler



Die Veranstalter rechnen mit über 20.000 Besuchern und Teilnehmern aus über 50 Ländern, die insgesamt 1880 Hunde in den Wettbewerb schicken. Fotografen aus über 60 Ländern werden den Wettbewerb mitverfolgen, berichtet Roswitha Dannenberg, Pressesprecherin beim SV.

Am Freitagnachmittag wird das "Weltchampionat des Hundesports", wie der SV es nennt, eröffnet. Bei dem dreitägigen Wettbewerb geht es dabei nicht um Leistungsfähigkeit, sondern allein um die Optik der Hunde. In acht verschiedene Klassen werden die Hunde beurteilt. Diese Aufgabe übernehmen die Experten - die Zuchtrichter.

Viele Aussteller sind mit dabei

An allen drei Veranstaltungstagen ist bereits schon ab sieben Uhr im Stadion Betrieb. "Die Besucher können aber kommen, wie sie wollen", sagt die Pressesprecherin. Eine Karte für alle drei Tage kostet 23 Euro pro Person, für zwei Tage zahlen Interessierte 18 Euro unf für einen Tag 13 Euro. Kinder müssen nichts zahlen und Jugendliche zwischen 14 und 18 Euro nur den halben Preis. An der Veranstlatung nehmen viele Aussteller teil, berichtet Dannenberg: "Sie bieten alles, was der Mensch mit dem Hund gebrauchen kann."

Außerdem gibt es "Programm für die gesamte Familie“ samt Eisstand & Co, verspricht sie. In Nürnberg ist der SV mit dieser Veranstlatung bereits das dritte Jahr in Folge: "Nürnberg bietet ideale Bedingungen dafür. Im Stadion kriegen wir alle unsere Leute unter, die Parkplatzsituation ist gut. Und hier ist die Bevölkerung unheimlich hundefreundlich."

Dem SV sei es auch wichtig, einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen. "Wir achten darauf, dass keine Belästigungen für die Nürnberger da sind", betont die Pressesprecherin. So mache der SV alle Teilnehmer und Besucher der Veranstaltung darauf aufmerksam, dass die Hinterlassenschaften der Hunde aufgeräumt werden müssen. "Der Stadionsprecher wird mehrmals darauf hinweisen." Der Verein hat extra Kotbeutel und Abfallbehälter an vielen Stellen zur Verfügung gestellt, betonen die Veranstalter.

Ella Schindler