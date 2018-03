Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem März 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Am 31. März ist es soweit: Das Nürnberger Frühlingsfest beginnt. Dieses Jahr feiert dort ein 55 Meter hohes Riesenrad seine Premiere. Wir haben die Bilder vom Aufbau des Kolosses.

Heiß auf Eis: Beim Eisfest der Nürnberger Schulen stand am Dienstag der Spaß im Vordergrund. Zahlreiche Kinder aus den teilnehmenden Schulen Nürnbergs schlitterten nach Herzenslust durch die Arena. Hindernisparcours, Eishockey-Matches und süße Eisbären zum Festhalten machten diesen Tag zum unvergesslichen Erlebnis für die Kids.

Im Tucher Schalander wurde am Dienstag das Festbier vom diesjährigen Frühlingsfest in Nürnberg vorgestellt. Mit vier souveränen Schlägen zapfte Festwirt Jürgen Papert das erste Fass an, Nürnbergs Zweiter Bürgermeister Christian Vogel assistierte bei der Befüllung der Maßkrüge.