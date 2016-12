Mit dem Rechner gegen Rattenfänger

Anti-Radikalisierungs-Projekt für Kinder und Jugendliche in St. Leonhard geht in die zweite Runde - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Über ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk kann sich der Global Elternverein freuen: Dank einer Spende über 10 000 Euro ist das bundesweit einmalige Anti-Radikalisierungs-Projekt des Nürnberger Vereins für 2017 finanziell in trockenen Tüchern.

Motiv: Teilnehmer am Projekt gegen Radikalisierung, Global Elternverein Foto: Celalettin Avci, gesp. Dez. 2016 © Celalettin Avci



Motiv: Teilnehmer am Projekt gegen Radikalisierung, Global Elternverein Foto: Celalettin Avci, gesp. Dez. 2016 Foto: Celalettin Avci



Projekte, Vereine und Institutionen, die sich gegen rechtes Gedankengut an Pausenhöfen engagieren, gibt es mittlerweile überall. Im Kampf gegen islamistische Rattenfänger, die ebenfalls immer häufiger Kinder und Jugendliche gezielt ansprechen, um für ihre radikalen Ideologien zu werben, geschieht in Deutschland laut den meisten Experten noch viel zu wenig.

Eine Ausnahme in Nürnberg ist der Global Elternverein. Die Einrichtung in St. Leonhard, die seit Jahren Nachhilfe, PC-Kurse und Quali-Trainings für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien anbietet, hat sich mit dem Thema schon vor einiger Zeit beschäftigt.

Auslöser, so Global-Mitbegründer und Vorstand Celalettin Avci, war damals ein Junge. der sich weigerte, einen Englischkurs zu besuchen. Die Begründung des 14-Jährigen: Er wolle die Sprache nicht erlernen, „weil die USA und England den Staat Israel und die Zionisten gegen die Muslime“ unterstützten. Der Verein war alarmiert und stampfte kurzerhand ein Anti-Radikalisierungs-Projekt aus dem Boden, das (wie berichtet) im Herbst 2015 mit 20 Teilnehmern startete.

PC als Lockmittel

Auf den ersten Blick sind die Projekttreffen von einem Computerkurs des Vereins nicht sofort zu unterscheiden. Wer einen der Klassenräume betritt, erlebt Jungen und Mädchen, die vor Monitoren sitzen und unter Anleitung hochkonzentriert auf ihre Tastaturen einhämmern. Laut Ausbilder Eddie Kayiira nehmen das Programmieren von Internetseiten oder das Arbeiten mit Word und Excel rund die Hälfte der wöchentlichen Projektstunden ein.

Kayiiras Kollegin Nina Wilhelms klärt auf, wieso der Computer derart im Mittelpunkt des Projekts steht, das ja eigentlich nicht in erster Linie PC-Kenntnisse, sondern Toleranz und interkulturelles Verständnis vermitteln will: „Es macht den Kindern und Jugendlichen großen Spaß und ist daher quasi unser Lockmittel.“

Ein Ansatz, den auch Diana Liberova durchaus charmant findet. „Kindern etwas zu vermitteln mit dem erhobenen Zeigefinger, klappt einfach nicht“, sagt die erfahrene Pädagogin und SPD-Stadträtin. Zudem gibt sie zu bedenken: „Jugendliche radikalisieren sich heutzutage immer häufiger im Internet und in sozialen Medien.“ Darum liege ein Hauptaugenmerk des Projekts auch darauf, jungen Menschen den Unterschied zwischen sicheren und dubiosen Quellen im Netz beizubringen.

Weitere Bestandteile des Projekts, an dessen Konzept neben Eddie Kayiira und Nina Wilhelm auch Diana Liberovas Ehemann Vitali Liberov maßgeblich mitgewirkt hat, sind gemeinsame Besuche in Kirchen, Moscheen und Synagogen oder das Feiern religiöser Feste. So lernen die Jungen und Mädchen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Konfessionen kennen.

„Dass die Jugendlichen über diese Themen miteinander sprechen, ist wichtig“, sagt Diana Liberova, die am kommenden Freitag zu Gast beim Global Elternverein in St. Leonhard sein wird. Am letzten Kurstag vor den Weihnachtsferien stellt sie im Rahmen einer kleinen Feier den jungen Teilnehmern das jüdische Chanukka-Fest vor, das demnächst ansteht.

Loch im Budget

Dass das Projekt bei den Jugendlichen sowie ihren Familien gut ankommt und auch nachhaltig wirkt, daran haben Celalettin Avci und seine Mitstreiter keine Zweifel. So ist die Zahl der Teilnehmer heuer auf fast 60 Jungen und Mädchen gestiegen. Mehr noch: Ältere „Absolventen“ des Kurses haben sich nach Abschluss des ersten Projektjahres sogar bereiterklärt, ihre Ausbilder zu unterstützen. Sie werden als „Mentoren“ die Jüngeren unter ihren Nachfolgern begleiten.

Trotz solcher Erfolgserlebnisse standen die Fortführung und der Ausbau des Projekt länger auf der Kippe, als es dem Vereinsvorstand lieb ist: Zum Schuljahresbeginn, als die zweite Phase mit vier neuen Gruppen losging, klaffte in der Kasse des Vereins noch ein dickes Loch. So konnten die Kosten für das Anti-Radikalisierungs-Projekt 2015 noch mit einer 11 000 Euro schweren Spende des Rotary-Clubs Nürnberg-Reichswald gedeckt werden. Für die zweite Runde mit deutlich mehr Teilnehmern sind über das ganze Jahr hinweg jedoch 25 000 Euro nötig, berichtet Avci.

Eine stattliche Summe, von der man, trotz mehrerer spendabler Förderer, darunter erneut die Rotarier (6000 Euro), die Sparkassen-Stiftung (2500) und das Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg (4000), noch im November leider weit entfernt gewesen ist. Erst eine unerwartete Spende der Bosch-Stiftung über 10 000 Euro brachte das Projektbudget vor kurzem aus den roten Zahlen heraus. Sehr zur Freude von Berufsoptimist Avci, der trotz wackliger Finanzierung ins neue Projektjahr gestartet war: „Für uns ist das jetzt wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.“

VOLKAN ALTUNORDU