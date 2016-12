Mit dem Smartphone durch den Hafen

Hobby-Fotografen des sozialen Netzwerks treffen sich an ungewöhnlichen Orten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Blick hinter Container und in eine Schleuse: Das Onlinebüro der Stadt Nürnberg hat Hobby-Fotografen des sozialen Netzwerks Instagram zu einem Rundgang über den Hafen eingeladen. Herausgekommen sind dabei einzigartige Fotos, die es so nur selten zu sehen gibt.

Wie eine Teilnehmerin beim Instawalk demonstriert, können bei Instagram auch Videos hochgeladen und veröffentlicht werden. © Foto: Viola Bernlocher



Wie eine Teilnehmerin beim Instawalk demonstriert, können bei Instagram auch Videos hochgeladen und veröffentlicht werden. Foto: Foto: Viola Bernlocher



Mit dem Smartphone in der Hand läuft Jan Hagemann an einem Becken am Hafen vorbei. Vor einem Kran bleibt der 42-Jährige stehen und macht ein Foto von dem blauen Monstrum. Schon wenige Minuten später hat er das Bild auf Instagram hochgeladen. Nun kann es praktisch der Geschäftsmann in New York sehen, ebenso wie die Studentin in Hongkong.

Hagemann macht seine Instagram-Fotos nur mit dem I-Phone. "Das war ja der ursprüngliche Gedanke von Instagram", erklärt er. Denn auch nachdem Instagram-Mitbegründer Kevin Systrom am 16. Juli 2010 mit einem Bild seines Hundes den allerersten Beitrag veröffentlicht hat, können die Nutzer die Fotos nur über die App am Smartphone hochladen.

Und trotzdem ist der Nutzer Ralf Lang mit der Spiegelreflexkamera beim Instawalk unterwegs. "Die Qualität ist besser", sagt der 44-Jährige. Er sucht erst zu Hause die schönsten Bilder aus, bearbeitet sie und muss sie dann auf sein Smartphone laden, um sie bei Instagram veröffentlichen zu können.

Hier ist jeder Schritt ein Motiv – auch der Weg zum Containerkran. Die gelben Warnwesten machen sich dabei gut neben dem Stahl. © Foto: Viola Bernlocher



Hier ist jeder Schritt ein Motiv – auch der Weg zum Containerkran. Die gelben Warnwesten machen sich dabei gut neben dem Stahl. Foto: Foto: Viola Bernlocher



Im Juli 2014 hat das Onlinebüro der Stadt Nürnberg zum ersten Mal Instagramer der Region zu einem Spaziergang eingeladen. Bis zu viermal im Jahr sind die Hobby-Fotografen seitdem unter dem Hashtag #igersmeetnürnberg in der Stadt unterwegs. In der Vergangenheit durften sie unter anderem einen Blick hinter die Kulissen des Flughafens und der Hauptpost werfen.

Bei der Tour durch den Hafen waren 30 Instagramer dabei – 15 von ihnen wurden dafür ausgelost. Die anderen haben sich ihr Ticket durch die Betreuung verschiedener Instagramkanäle gesichert. So wie Stefanie Dietz, die den Kanal "@igersfranconia" betreut. Dort teilt sie Bilder, die sie von anderen Nutzern bei Instagram findet und die ihr gefallen.

Wolfgang Mertens ist professioneller Fotograf und beim Instawalks die Ausnahme. Auch der 46-Jährige will nicht auf die Möglichkeit verzichten, auf seine Fotos und sein Können aufmerksam zu machen.

Ebenfalls dabei war Mareike Bruns von Instagram in Hamburg.Auf ihrem Account sind nun neben Bildern von romantischen Stränden auch Fotos von den Containern am Nürnberger Hafen.

Bilderstrecke zum Thema Bilder mit dem Smartphone: #igerswalk am Nürnberger Hafen Für Nürnbergs Instagramer eine wahre Oase an Fotomotiven: der Nürnberger Hafen. Wasser, Sonnenuntergang und Industrieromantik - der Stoff aus dem beeindruckende Bilder gestrickt sind. Wir haben die Fotografen mit der Kamera begleitet.



Marie Zahout