Mit dem Sprinter-Zug in drei Stunden nach Berlin

Nürnberg bekommt schnelle Verbindung in die Hauptstadt - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Nürnberg rückt näher an Berlin: Ab 2017 wird drei Mal am Tag ein so genannter Sprinter-Zug in drei Stunden vom Nürnberger Hauptbahnhof in die Hauptstadt fahren.

Von München dauert eine Fahrt nach Berlin dann vier Stunden, erklärte der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn (DB) für Bayern, Klaus-Dieter Josel, auf dem Eisenbahnertag am Nürnberger Volksfest. Diese Verbindung werde je einmal morgens, mittags und abends in beide Richtungen angeboten. Außerdem werde im Stundentakt ein ICE fahren, der häufiger - etwa auch in Bamberg - hält. Dieser braucht von München nach Berlin dann 4 Stunden und 20 Minuten.

Außerdem kündigte Bahnvorstand Ronald Pofalla an, der Konzern werde mit allen Rechtsmitteln gegen die Vergabe der Nürnberger S-Bahn an den englischen Konkurrenten National Express (NX) vorgehen. Bereits seit eineinhalb Jahren wird um die Vergabe der Strecken gerungen. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hatte die S-Bahn Anfang 2015 überraschend an das britische Unternehmen vergeben. Seitdem geht die unterlegene Deutsche Bahn gegen die Entscheidung vor. Die Entscheidung, National Express den Zuschlag zu erteilen, wurde von Politikern und Gewerkschaften massiv kritisiert. Auch Sorgen um mehrere Hundert Arbeitsplätze waren laut geworden.

Im vergangenen Dezember stellte die DB Regio bei der Vergabekammer, die bei der Regierung von Oberbayern angesiedelt ist, den Antrag, die Vergabe des Netzes an die Briten nochmals zu prüfen. Zuvor hatte das Oberlandesgericht München verfügt, dass vor einem Zuschlag die finanzielle Leistungsfähigkeit der deutschen Tochtergesellschaft von NX geprüft werden müsse. National Express erhielt auch nach einer weiteren Prüfung von der Vergabekammer den Zuschlag für das Nürnberger S-Bahn-Netz. Man habe wieder eine sofortige Beschwerde eingelegt, so Pofalla.



Franziska Holzschuh