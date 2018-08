Mit Feuerlöscher: Gast randaliert in Nürnberger Hotel

Der 40-Jährige hat eine Fensterscheibe eingeschlagen - Keine Verletzten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann in einem Hotel im Nürnberger Norden randaliert. Dabei warf er mit einem Feuerlöscher und muss sich nun wegen versuchter schwerer Körperverletzung verantworten.

Der Vorfall hat sich gegen 13.45 Uhr zugetragen. Zuerst schlug der 40-Jährige eine Fensterscheibe in der Pension in der Unteren Dorfstraße ein. Daraufhin warf er durch die kaputte Scheibe einen Feuerlöscher in den Hinterhof. Dort befanden sich zwei Personen, die jedoch nicht verletzt wurden. Diese informierten auch die Polizei über den Vorfall.

Der Krawallmacher wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Inzwischen ist der Mann wieder auf freiem Fuß.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.