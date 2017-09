Mit Haftbefehl gesucht: Polizei schnappt Schwarzfahrer

Mann konnte offenen Geldbetrag nicht zahlen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntagabend kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Nürnberger Hauptbahnhof einen 27-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann mit Haftbefehl wegen Schwarzfahrens gesucht wurde.

Eine Streife der Bundespolizei beobachtete am Sonntag gegen 19.30 Uhr, wie ein Mann schnellen Schrittes zum Wartehäuschen am Bahnsteig 4 ging. Da in diesem Wartehäuschen in der Vergangenheit schon des Öfteren Drogen konsumiert wurden, kontrollierten die Polizisten den 27-Jährigen.

Beim Abgleichen seiner Personalien stellten sie fest, das der Mann wegen Erschleichen von Leistungen mit Haftbefehl gesucht wurde. Ein Richter hatte ihn bereits zu 2250 Euro oder ersatzweise 150 Tagen Haft verurteilt. Doch bis zu diesem Zeitpunkt hatte der 27-Jährige seine Strafe noch nicht beglichen.

Daraufhin nahmen die Beamten den Mann fest und lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt ein, da er den offenen Geldbetrag nicht zahlen konnte. Betäubungsmittel hatte der Mann nicht bei sich.

