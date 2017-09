Mit Herz und Mut: Nürnberg sucht ein neues Christkind

Bewerbungsphase startet - Entscheidlung fällt über Voting auf nordbayern.de - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die nächste Weihnachtszeit kommt bestimmt: Ab sofort kann man sich als Nürnberger Christkind für die Saison 2017/2018 bewerben. Gesucht werden junge Frauen - die allerdings in ein bestimmtes Profil passen sollten.

Das Christkind 2015/2016 Barbara Otto am Heiligabend 2016 in St. Jakob. Nun wird ihre Nachfolgerin gesucht. Von den zwölf Finalistinnen wird dann in einem Online-Voting auf nordbayern.de das nächste Christkind von den Lesern gewählt. © Matejka



Das Christkind 2015/2016 Barbara Otto am Heiligabend 2016 in St. Jakob. Nun wird ihre Nachfolgerin gesucht. Von den zwölf Finalistinnen wird dann in einem Online-Voting auf nordbayern.de das nächste Christkind von den Lesern gewählt. Foto: Matejka



Die Stadt Nürnberg sucht wieder ein neues Christkind. Zum 25. Mal schreibt das städtische Presse- und Informationsamt das "schönste Ehrenamt der Stadt" aus, wie Amtsleiter Siegfried Zelnhefer sagte. Als Bewerberinnen kommen 16- bis 19-jährige Nürnbergerinnen infrage. Der Geburtsort Nürnberg ist dabei keine zwingende Bedingung, aber die Kandidatin soll seit längerem in Nürnberg leben und die Stadt gut kennen.

Bilderstrecke zum Thema Wahl des neuen Christkinds: Das waren die sechs Finalistinnen 25 junge Frauen hatten sich dieses Jahr als Christkind beworben. Eine Jury traf dann eine Vorauswahl von zwölf Kandidatinnen. Die Nürnberger wählten anschließend sechs Bewerberinnen aus. Mittlerweile steht die Gewinnerin fest: Barbara Otto!



"Wir machen kein Casting für ein Super-Christkind, sondern wir suchen eine junge Persönlichkeit, die das Amt mit Herzblut und Leidenschaft übernehmen will", sagte Zelnhefer. Die wichtigste Aufgabe sei es, anderen Menschen Freude zu bringen. Daneben gelte es, den Christkindlesmarkt und die Stadt zu repräsentieren. Weitere Anforderungen an die Darstellerin sind eine Mindestgröße von 1,60 Meter, Schwindelfreiheit und Wetterfestigkeit.

Auf Christkind kommen auch Auslandreisen zu

Das neue Christkind beginnt seine zweijährige Amtszeit diesmal am 1. Dezember mit der berühmten Eröffnungszeremonie des Christkindlesmarkts. Danach hat es bis Weihnachten mehr als 160 Termine zu erfüllen. Überwiegend sind dies Besuche in sozialen Einrichtungen, aber auch öffentliche Auftritte im Fernsehen, auf Weihnachtsmärkten und Festveranstaltungen. In den zwei Jahren nach den beiden Adventszeiten kommen auf das Christkind noch Auslandsreisen zu.

Wer sich bewerben will, muss ein Anschreiben in Papierform mit Lebenslauf, Foto und Angaben zu den Teilnahmebedingungen einreichen. Die Bewerbung kann per Einschreiben an das Presse- und Informationsamt der Stadt Nürnberg, Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg, geschickt oder dort persönlich bei Susanne Randel abgegeben werden (Zimmer 201, Mo.–Fr. 8.30–17.30 Uhr). Bewerbungsschluss ist der 26. September.

Die Entscheidung fällt ab dem 14. Oktober dann auf nordbayern.de. Auf unserer Homepage können User mitabstimmen, welche der zwölf aussichtsreichsten Kandidatinnen das Rennen macht. Unter den besten sechs kürt eine Jury aus Stadt- und Medienvertretern dann am 2. November das neue Christkind.

Bilderstrecke zum Thema Barbara Otto ist das neue Christkind: Die Bilder vom Wahltag Barbara Otto ist das neue Nürnberger Christkind. Im Finale setzte sie sich gegen fünf Mitbewerberinnen durch und wird am Freitag vor dem Ersten Advent mit dem berühmten Prolog den Markt eröffnen. Die Bilder des Wahltages.



Isabel Lauer