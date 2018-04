Mit Jugendberufsagentur: Nürnberg bekämpft Kinderarmut

NÜRNBERG - Rund 18 Prozent der Nürnberger Kinder und Jugendlichen leben in Familien, die auf Hartz IV angewiesen sind. Um die Folgen von Armut besser bekämpfen zu können, will das Sozialreferat handeln - und setzt auf eine Art Jugendberufsagentur.

Mit einem neuen Programm sollen vor allem die Folgen, die die Armut mit sich bringt, bekämpft werden. © Christian Hager/dpa



"Armen Kindern Zukunft geben!" hieß das Konzept, das die Stadt vor zehn Jahren präsentierte. Der neue Titel "Nürnberger Arbeitsprogramm gegen Kinder- und Jugendarbeit" klingt einerseits sachlicher, macht aber andererseits deutlich, dass die Stadt auch die Jugendlichen stärker in den Fokus nehmen will.

Eine der neuen Maßnahmen, die in dem aktualisierten Programm vorgeschlagen werden, ist denn auch der Aufbau einer Jugendberufsagentur. Das städtische Jugendamt soll hier mit Jobcenter und Arbeitsagentur zusammenarbeiten, um jungen Leuten, die von den Regelsystemen der beruflichen und schulischen Bildung nicht mehr erfasst werden, durch ein individuelles Fallmanagement doch noch eine Ausbildung zu ermöglichen. Auch Schulverweigerern soll in dieser Agentur geholfen werden.

Schwerpunkte definiert

Wie schon im Programm von 2008 hat das Sozialreferat wieder Handlungsfelder definiert, neu ist jedoch, dass innerhalb dieser Felder auch Schwerpunktthemen genannt werden. Der Aufbau der Jugendberufsagentur stellt ein solches Schwerpunktthema im Handlungsfeld sieben dar, das überschrieben ist mit: "Übergänge zwischen Schule, Ausbildung und Beruf unterstützen". Andere Handlungsfelder befassen sich zum Beispiel mit der Unterstützung von Familien in Krisensituationen, mit der Sicherung sozialer und kultureller Teilhabe junger Menschen und mit einer gezielten Förderung von Stadtteilen, in denen viele armutsgefährdete Menschen wohnen.

Die Kommune hat es sich zum Ziel gesetzt, vor allem die Folgen von Armut zu bekämpfen, weil sie bei den Ursachen "über wenig bis keine Handlungsspielräume" verfügt, wie es an einer Stelle des Berichts für die Stadträte heißt. Schließlich könne die Stadt Nürnberg weder bestimmen, welche Löhne in der freien Wirtschaft gezahlt würden, noch für eine andere Steuerpolitik sorgen. Sozialreferent Prölß hat kürzlich schon in Bezug auf die Armutsdebatte höhere Hartz-IV-Regelsätze angemahnt – aber auch das ist nichts, was in Nürnberg entschieden wird. An manchen Stellschrauben könne man indes drehen, was die Ursachen angeht – zum Beispiel im Bereich der Bildung und der Qualifikation über den Kita-Ausbau oder besagte Jugendberufsagentur.

Bekämpfung von Folgen

Gleichwohl, so der Bericht, soll das Hauptaugenmerk auf der Bekämpfung der Folgen von Armut liegen: "Die Kommune als die den Menschen nächste politische Ebene steht besonders in der Verantwortung, armen Kindern und Jugendlichen Teilhabe zu ermöglichen und ihnen eine bessere Zukunft zu geben." Materielle Armut bedeutet oft den Ausschluss vom kulturellen und sozialen Leben in der Stadt – das soll verhindert werden.

Wobei in dem Bericht betont wird, dass Nürnberg hier dank des Nürnberg-Passes (der verbilligten Eintritt zum Beispiel in Museen ermöglicht) und eine sehr effektive Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes der Bundesregierung schon gut aufgestellt sei. Überhaupt finden sich beim Blick auf die geplanten Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Handlungsfeldern vergleichsweise wenig neue Punkte, oftmals geht es vielmehr um eine Stärkung oder den Ausbau bestehender Strukturen. Etwa im Handlungsfeld "Familien beim Erziehungsauftrag begleiten", wo die ehrenamtlichen Familienpaten des Zentrums Aktiver Bürger sowie die von der Arbeiterwohlfahrt organisierten Elternbegleiter in den Kitas als Bausteine bei der Entlastung von Familien mit Problemen genannt werden.

Armutsprävention wird im Bericht als "Querschnittsaufgabe" von Bund, Land und Kommune bezeichnet. "Jedoch wächst der Handlungsdruck auf die Kommunen, da letztendlich auf kommunaler Ebene die Folgen der Armutsentwicklung und verfehlter Politiken aufgefangen werden müssen und hier auch zu erheblichen finanziellen Konsequenzen führen."

Marco Puschner