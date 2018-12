Mit Lampions zur Burg: Lichterzug der Nürnberger Schulkinder

Brauch mit langer Tradition - heuer 70-jähriges Jubiläum - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Alljährlich basteln Tausende von Kindern mit Herzblut an ihren Laternen. Dann leuchtet es in allen Farben und Formen, wenn sie mit ihren Lampions über den Christkindlesmarkt zur Kaiserburg ziehen. So auch am Donnerstagabend beim traditionellen Lichterzug, den es seit 1948 gibt. Wir haben die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Laternen überall: Lichterzug der Nürnberger Schulkinder Am Donnerstagabend zogen Nürnbergs Schulkinder mit bunten Laternen über den Christkindlesmarkt hinauf zur Kaiserburg. Der bekannte Lichterzug hat eine lange Tradition: Seit 1948, als Nürnberg in Trümmern lag, gibt es den vorweihnachtlichen Brauch.



evo