"Mit Möbeln": So umgehen Vermieter Mietpreisbremse

Gesetz greift nicht, weil immer mehr Wohnungen "möbliert" angeboten werden - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Nach einer Erhebung des Beratungsunternehmens Empirica werden inzwischen signifikant mehr Wohnungen möbliert angeboten. Der Grund ist offenbar, dass sich so die Mietpreisbremse umgehen lässt.

Eigentlich sollte die Mietpreisbremse den außer Kontrolle geratenen Wohnungsmarkt an die Leine nehmen. Zu viele Schlupflöcher aber blieben, kritisieren Experten. © Andreas Gebert/Archiv (dpa)



Eigentlich sollte die Mietpreisbremse den außer Kontrolle geratenen Wohnungsmarkt an die Leine nehmen. Zu viele Schlupflöcher aber blieben, kritisieren Experten. Foto: Andreas Gebert/Archiv (dpa)



In München beziehen sich demnach rund 60 Prozent aller Wohnungsangebote auf möblierte Apartments. Vor vier Jahren waren es noch 35 Prozent. In Stuttgart waren es 61 Prozent gegenüber 34 Prozent vor vier Jahren. Das Institut erfasste für diese Erhebungen die Angebote in Internetportalen und Zeitungen.

Für solche Angebote greift die vor einem Jahr eingeführte Mietpreisbremse faktisch nicht. Der Zuschlag, den ein Vermieter für das Mobiliar verlangen darf, ist nämlich nicht geregelt und Vergleiche mit der ortsüblichen Kaltmiete sind für den Mieter schwer möglich. Insofern ist der Zuwachs durchaus mit der Mietpreisbremse erklärbar.

Keine Daten für Nürnberg verfügbar

Für Nürnberg sind derzeit allerdings keine Zahlen verfügbar. Das in Nürnberg ansässige Portal Immowelt verweist darauf, dass es keine Kategorien für möbliert und unmöbliert gebe, weshalb sich eindeutigen Zahlen nicht herausfiltern lassen. Zudem sei aufgrund der zwischenzeitlichen Fusion von Immowelt und Immonet ein Vergleich zu früher kaum möglich.

Beim Mieterbund führte man die Zunahme an möblierten Angeboten bislang darauf zurück, dass vermehrt Fachkräfte für Projekteinsätze kurzfristig in die Stadt kommen. Grundsätzlich räumt Gunther Geiler vom Nürnberger Mieterbund aber ein, dass die Mietpreisbremse „löchrig ist und dringend nachgebessert werden muss“.

Mehr dazu gibt's im NZ-Blog "Vipraum".

vip