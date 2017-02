Mit Musik und Tausch: Das Saatgutfestival im Künstlerhaus

Neben Kochshows und Workshops gab es auch diverse Vorträge - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mehr als 15 Aussteller zeigten im Künstlerhaus im Nürnberger KunstKulturQuartier die ganze Welt des Saatguts. Neben einer Tauschbörse bot das Festival auch Musik, spannende Vorträge und vieles mehr.

Vom 15. bis 18. Februar ist "Biofach"-Zeit. Passend zur Messe in Nürnberg fand am Samstag von 11 bis 17 Uhr das Saatgutfestival im Künstlerhaus im KunstKulturQuartier statt. Das Motto: Kulturpflanzenvielfalt zum Staunen, Kaufen und Tauschen. Rund um die Thematik "Fairtrade" luden neben Kochshows und Workshops auch diverse Vorträge zum Verweilen an.