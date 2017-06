Mit Rasierer und Bier: Abi-Party auf der Wöhrder Wiese

Bei Sonnenschein zelebrierten die Nürnberger Schüler ihren Abschluss - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach der Notenbekanntgabe holten sie das Bier und den Rasierer raus: Hunderte Nürnberger Abiturienten haben am Freitag an der Wöhrder Wiese ihren Abschluss gefeiert. Selfies, eine spontane Kopfrasur und gute Laune - hier sind die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema

Mathe, Deutsch, Englisch & Co - es ist geschafft. Die Nürnberger Abiturienten feierten nach der Notenbekanntgabe ihr bestandenes Matura an der Wöhrder Wiese. Wie die Stimmung war? Das fragen Sie am besten den jungen Herren, der sich spontan eine Glatze schneiden ließ.