Mit Tempo 119 in der Fürther Straße geblitzt

Nürnberger Verkehrspolizei ertappte Raser - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Mit Tempo 119 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde ist in Nürnberg am Wochenende ein Autofahrer in der Fürther Straße geblitzt worden.

Den Raser erwarten nun ein Bußgeld von 480 Euro, ein Fahrverbot für die Dauer von drei Monaten sowie ein Eintrag von zwei Punkten beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg.

Beamte der Verkehrspolizei haben am Wochenende im Stadtgebiet zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei waren wieder etliche Kraftfahrer zu schnell unterwegs. Rund 150 Verkehrsteilnehmer fuhren in einem überschrittenen Geschwindigkeitsbereich, der letztlich mit Verwarnungsgeld geahndet werden kann. 14 Pkw-Lenker müssen mit einem Bußgeld von mindestens 60 Euro rechnen, acht davon sogar mit einem Fahrverbot. Spitzenreiter der Messungen war der Raser, der in der Fürther Straße erwischt wurde.

