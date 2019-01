Kaum sind Weihnachten und Silvester - im wahrsten Sinne - verdaut, schon steht das nächste Ereignis bevor. Der Fasching geht in die Endphase! Traditionsgemäß wird die fünfte Jahreszeit im neuen Jahr mit der Inthronisation der Prinzenpaare eingeläutet. Bei den Eibanesen ist das alljährlich Anlass zur Partysause. So wurden am Samstagabend Prinzessin Angelika I. und Prinz Daniel I. feierlich ins Amt eingeführt. Die beiden hatten das Ehrenamt auch schon in der vergangenen Saison inne. © Stefan Hippel