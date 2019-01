Mit Zepter und Spaß: Eibanesen feiern ihr neues Prinzenpaar

Am Samstag wurden die Prinzenpaare feierlich inthronisiert - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Die Eibanesen haben ein neues Prinzenpaar! Naja, nicht ganz. Angelika I. und Daniel I. hatten bereits in der vergangenen Saison das Amt inne. Das war ihnen offensichtlich nicht genug. Deshalb wurden sie am Samstagabend noch einmal in einer feierlichen Zeremonie inthronisiert. Sie haben nun bis zum 5. März das Zepter in der Hand im Narrenreich Eibanesiens.

krei