Mit Zusatzservice: NZ-Klinikcheck 2017 mit neuen Folgen

Nürnberger Zeitung nimmt wieder Krankenhäuser in der Region unter die Lupe - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Welches Krankenhaus in der Region ist das beste, wenn man sich einen Herzschrittmacher einsetzen lassen muss? Welche Klinik schneidet bei Blinddarmoperationen am besten ab? Und wo sitzen Spezialisten für Brustkrebs? Diese und viele andere Fragen beantwortet der NZ-Klinikcheck 2017. Es wird einige Neuerungen geben.

Der NZ-Klinikcheck will helfen, im Behandlungsdschungel den Überblick zu behalten. © André de Geare



Der NZ-Klinikcheck will helfen, im Behandlungsdschungel den Überblick zu behalten. Foto: André de Geare



Die Ergebnisse der NZ-Leserbefragung Ende vergangenen und Anfang dieses Jahres haben gezeigt: Das Klinikranking 2016 kam so gut an, dass sich 85,7 Prozent der Befragten eine Neuauflage mit den aktuellsten Daten wünschen. Außerdem wurden zusätzliche Folgen zu weiteren Behandlungen gewünscht. Wir haben darauf reagiert und in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Kooperationspartnern an der Universität Erlangen-Nürnberg den NZ-Klinikcheck 2017 vorbereitet. Martin Emmert, Juniorprofessor für Versorgungsmanagement, und Prof. Oliver Schöffski, Lehrstuhlinhaber für Gesundheitsmanagement, übernehmen die wissenschaftliche Begleitung.

Der NZ-Klinikcheck 2017 startet am kommenden Samstag, 20. Mai, mit der Auftaktfolge Blinddarmentfernung. Jeden Samstag gibt es dann eine weitere von insgesamt 14 Folgen – bis zum 19. August.

Es gibt in diesem Jahr drei ganz neue Folgen: Wir bieten die aktuellsten Auswertungen zu den besten Krankenhäusern zur Behandlung von Brustkrebs, Auswertungen zu Patientensicherheit und Hygiene sowie zur Verhinderung eines Druckgeschwürs (Dekubitus). Erstmals bieten wir als Zusatzservice außerdem zu jeder Folge eine Tabelle an, in der die drei Kliniken aufgeführt sind, die bundesweit für die jeweilige Behandlung mit den meisten Fallzahlen aufwarten können – und die drei Kliniken, die im Umkreis von 200 Kilometer Entfernung die meisten Fallzahlen haben.

Stephanie Rupp E-Mail