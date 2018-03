Mitmach-Aktion: Bastler hübschen Königstorpassage auf

NÜRNBERG - Drogen, Alkohol, Schlägereien, Kriminalität: Die Situation in der Königstorpassage, kurz "Köpa", ist seit Jahren schwierig. Die Stadt will den Durchgang am Hauptbahnhof raus aus der Schmuddelecke holen und organisierte nun Mitmach-Aktionen - riesig war das Interesse der Passanten allerdings nicht.

Der Schmuck-Bastelstand der Mudra-Drogenhilfe wurde nicht gerade überrannt. Geschäftsführer Bertram Wehner sagt: "Die Mitmach-Aktion ist nur ein erster Schritt." Foto: Stefan Hippel



Schnell durch hier: Viele marschieren am Samstag eilig durch die Königstorpassage und werfen dem Bastel-Stand des Künstlerhauses nur einen kurzen Blick zu. Doch ab und an bleiben Passanten an den Tischen stehen, verweilen und stellen Buttons her. Simone Ruf, Programmkoordinatorin beim Künstlerhaus, und ihre Kolleginnen unterstützen die Idee der Stadt, die in Verruf geratene "Köpa" mal in einem anderen Licht zu präsentieren: "Wir bieten eine Bastel-Aktion an einem ungewohnten Ort und können dabei auch unser Haus vorstellen." Doch ein Wohlfühlort ist die Passage eben nicht.

Einige Meter weiter ziehen sich plötzlich zwei Mädchen lautstark schreiend an den Haaren. Ein Mitarbeiter, der gerade die Geldbehälter an den Snack-Automaten leert, trennt nach einer gefühlten Ewigkeit die kreischenden Teenager - die anderen Passanten wenden den Blick ab und geben sich unbeteiligt. Die kleine Szene zeigt diese typische "Köpa"-Stimmung zwischen Anonymität und Gewalt.

Ob da die Info- und Bastel-Stände helfen, bleibt fraglich. Die Mitarbeiterinnen vom Forum für Jugendliche und junge Erwachsene "laut! Nürnberg" tun sich schwer, Heranwachsende anzusprechen und von ihnen Statements zu ihrer Stadt zu bekommen. Auch der Schmuck-Bastelstand der Mudra-Drogenhilfe wird nicht gerade überrannt. Geschäftsführer Bertram Wehner sagt: "Die Mitmach-Aktion ist nur ein erster Schritt."

Und er fragt: Warum nicht dauerhaft etwas Kultur wie Fotoausstellungen oder Vorführungen in den Durchgang bringen? Für die Polizei ist die "Köpa" schon lange ein Schwerpunkt. Sprecher Robert Sandmann: "Die Polizei hat die Präsenz im Bereich des Hauptbahnhofs im Jahr 2016/17 um etwa 60 Prozent erhöht, um einerseits präventiv der Begehung von Straftaten entgegen zu wirken, aber auch um die Strafverfolgung zu intensivieren."

Die Polizei arbeitet hier eng mit der Stadt zusammen. Christine Schüßler vom Bürgermeisteramt betont, dass man auf viele verschiedene Maßnahmen setze. So hat die Stadt zwischen 22 und 6 Uhr den Alkoholkonsum in der Königstorpassage untersagt. Per Videoübewachung haben die Ermittler alle Bereich der Passage im Blick. Vor einigen Tagen wurden 100 zusätzliche LED-Strahler für 80.000 Euro in der Köpa eingebaut, um für mehr Helligkeit zu sorgen. Auch am kommenden Samstag können Neugierige wieder von 10 bis 13 Uhr in der "Köpa" kreativ werden: So können an einer Station Taschen bedruckt werden, eine Zeichengruppe fertigt Porträts an. Zudem Informiert der Verein "Lilith" über Ursachen von Suchtmittelabhängigkeit.

