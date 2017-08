Mitten auf der Straße: Unbekannter würgt Elfjährigen

Polizei sucht dringend Zeugen des Vorfalls in Röthenbach - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitagnachmittag ging ein unbekannter Mann in Röthenbach einen elfjährigen Jungen an. Er gab ihm einen Kuss auf die Wange, würgte ihn und schlug ihm auf den Kopf. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter.

Gegen 14 Uhr verfolgte der unbekannte Mann den Elfjährigen aus der U-Bahn im Stadtteil Röthenbach. Er holte den Jungen ein und küsste ihn auf die Wange, wie die Polizei mitteilt.

Anschließend würgte er den Buben mit beiden Händen am Hals. Eine vorbeifahrende Autofahrerin wurde auf die Situation aufmerksam und hielt an. Daraufhin ließ der Mann von dem Elfjährigen ab, schlug ihm noch auf den Kopf und flüchtete. Die Fahndung nach dem Unbekannten blieb bislang ergebnislos.

Laut Zeugenbeschreibung war er etwa 1,65 Meter groß und zirka 55 Jahre alt. Er sprach deutsch, trug eine kurze Hose, ein dunkles Basecap und ein dunkles T-Shirt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.