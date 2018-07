Mitten in Nürnberg: Hauptmarkt macht Platz für Kugelstoßer

NÜRNBERG - Am Freitag beginnen die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Nürnberg mit einem Event in der Altstadt.

Die Aufbauarbeiten auf dem Hauptmarkt sind in vollem Gange. © Edgar Pfrogner



Es geht rund auf dem Hauptmarkt: Derzeit läuft der Aufbau der Tribünen für ein besonderes Sport-Event: Am Freitagabend, 20. Juli, treten die Kugelstoßer zum Auftakt der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Herzen Nürnbergs an. Um 18.30 Uhr geht es los - auf den Tribünen finden rund 2000 Besucher Platz, weitere 2000 Sportfans können zudem vor Ort den Wettkampf verfolgen.

Die Kugelstoß-Entscheidungen in der sogenannten "Berlin 2018-Arena" bei den Damen und Herren werden planmäßig nach 20 Uhr fallen. Der Eintritt ist frei. Bereits bei den Titelkämpfen 2015 gab es auf dem Hauptmarkt einen attraktiven Einzelwettbewerb. Damals standen die Weitspringer im Mittelpunkt und sorgten mit ihren Sprüngen auf dem langgezogenen "Laufsteg" für Furore.

Alle weiteren Disziplinen der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften werden kommendes Wochenende am 21. und 22. Juli im Max-Morlock-Stadion stattfinden. Für viele der 1200 Teilnehmer(innen) wird es die letzte Chance sein, um sich für die Leichtathletik-Europameisterschaften zu qualifizieren, die vom 7. bis 12. August in Berlin stattfinden.

