Mittermeier bietet "Taste not Waste"-Menü an

Es soll ein Denkanstoß für die Wegwerfgesellschaft sein - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Wegschmeissen gilt nicht: Star-Koch Christian Mittermeier bietet von 14. Februar bis 10. März zusammen mit dem Unternehmen Brothaus ein "Taste not Waste"-Menü in seiner Villa Mittermeier an.

Christian Mittermeier (rechts) und sein Team präsentieren im Restaurant "Blaue Sau" vom 14. Februar bis 10. März 2019 die Aktion "Taste not Waste". © Matthias Oberth



"Das Thema beschäftigt mich schon lange", sagt Christian Mittermeier, umtriebiger Koch und Betreiber der "Villa Mittermeier" in Rothenburg ob der Tauber. Ihm geht es um Nahrungsmittel, die eigentlich noch perfekt für den Verzehr geeignet sind, aber in den Einkaufsmärkten aufgrund kleiner Macken aussortiert und weggeworfen werden. Gleiches gilt für Gebäck und Brot vom Vortag, das viele Bäckereien entsorgen (müssen). Mittermeier fasst sich aber auch an die eigene Nase, wenn er beschreibt, wie viel in der Küche eines Restaurants einfach weggeschnitten wird, lediglich um die optimale Form – beispielsweise bei selbstgemachten Pommes Frites – zu erreichen. Dazu kommt, dass er nicht verstehen kann, warum etwa das Fleisch einer Milchkuh, die am Ende ihres Zyklus als Milcherzeugerin steht, nicht als ein qualitativ hochwertiges und verwertbares Lebensmittel gesehen wird.

Was also tun? Der gelernte Metzger hat sich seiner Wurzeln besonnen, mit Landwirten vor Ort gesprochen, einen örtlichen Lebensmittelmarkt kontaktiert und eine größere Bäckerei ins Boot geholt. Herausgekommen ist dabei "Taste not Waste". Ein kulinarisches Angebot, bestehend aus einwandfreiem Gemüse, Fleisch, Fisch und Gebäck, lediglich mit dem Makel behaftet, dass es – aus unterschiedlichen Gründen – nicht mehr für den Verkauf geeignet erscheint.

"Alte Kuh" nennt Christian Mittermeier provozierend seine Kreation aus dem Fleisch einer Milchkuh, die am Ende ihres Milch-Produktionszyklus steht und das Fleisch normalerweise nicht in der Küche eines Restaurants landet. © Waltraud Rohr



"Ich will das Bewusstsein meiner Gäste für die Herkunft ihrer Speisen schärfen", erläutert Mittermeier seinen Ansatz. Deshalb gibt es für die Aktion auch keine eigene Speisekarte, sondern es kommt auf den Tisch, was die Lieferanten gerade so im Angebot haben.

Ob etwa Röstbrot mit Brotcreme und mariniertem Blumenkohl gereicht wird und/oder gekochter Kohlrabi mit Saibling, entscheidet sich tagtäglich neu. Dabei darf bei Mittermeier Provokantes wie "Alte Kuh" nicht fehlen. Schließlich heißt sein Restaurant nicht umsonst "Blaue Sau", in der "Taste not Waste" vom 14. Februar bis 10. März über die Bühne geht.

Bei "Taste not Waste" bucht der Gast einen zweistündigen Aufenthalt im Restaurant und zahlt pauschal 29 Euro (Vorverkauf 25 Euro) für das mehrgängige Menü. Gutscheine dafür sind in allen Brothaus-Filialen erhältlich und direkt unter www.taste-not-waste.de.

