An diesem Wochenende drehte sich am Nürnberger Hauptmarkt alles um das Thema Bio. Eine Vielzahl an Ausstellern präsentierte biologische Produkte im Bereich Lebensmittel, Kosmetika und Mode. Auf dem Laufsteg zeigten Models nachhaltige Kleidung, für den Gaumen warteten allerlei gesunde Köstlichkeiten. © Stefan Hippel

Nahe Rathenauplatz: Audi kracht bei illegalem Autorennen in Baustelle In der Nacht zum Samstag ist ein Audifahrer im Nürnberger Norden in eine Baustelle gefahren. Er krachte mit seinem Wagen in einen dort geparkten Mercedes. Der Fahrer eines roten Golfs hatte den Audi zuvor bei einer Fahrbahnverengung nicht rechtzeitig einscheren lassen. Die beiden Fahrer lieferten sich ein illegales Autorennen, sie fuhren mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander.

Bier und Ballermann: Super-Sommer-Sause in Nürnberg Malle-Fans und Feierwütige zog es am Samstag in Scharen an den Nürnberger Flughafen. Dort stieg wieder einmal die legendäre Super-Sommer-Sause. Mit reichlich Bier und Sangria holten die Besucher den Ballermann nach Nürnberg. Mia Julia, Ikke Hüftgold und die Atzen sorgten unter anderem für den richtigen Party-Sound.