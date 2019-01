Mord oder Notwehr? Prozess um Knastkumpels in Nürnberg

"Gezielten Hinrichtung": Kommende Woche spricht das Schwurgericht das Urteil

NÜRNBERG - Eines ist klar: Martin hat Thomas erstochen. Nur: Warum? Und: Soll man ihn dafür bestrafen? Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Der Angeklagte tötete seinen früheren Knastkumpel aus Heimtücke. Die Nebenklage spricht gar von einer "gezielten Hinrichtung". Die Verteidigung jedoch wertet die Messerattacke als Notwehr. Jetzt berät das Schwurgericht.

Alles begann vor ein paar Jahren im Gefängnis. Dort lernten sich Martin (32) und Thomas (28, Namen der Betroffenen geändert) kennen. Thomas kam 2014 auf freien Fuß, bemühte sich, sein Leben in den Griff zu bekommen. Er verliebte sich in Lisa, wurde Vater. Die Beziehung jedoch kriselte, 2017 zerbrach sie schließlich. Im selben Jahr hatte Martin seine Strafe verbüßt. Das Problem nur: Nach seiner Haftentlassung schaffte er es nicht, im Leben richtig Fuß zu fassen. Übergangsweise kam er bei Lisa unter, der Ex-Freundin seines Knastkumpels.

Am 14. Mai vergangenen Jahres passte Martin dort auf Lisas Kind auf – die traf sich derweil mit ihrem Ex. Als Thomas aber erfuhr, dass Martin gerade den Babysitter spielte, rastete er aus. Thomas fuhr zu der Wohnung an der Sigmundstraße. Lisa zückte das Handy, warnte Martin vor ihrem wütenden Ex, er solle sofort die Wohnung verlassen. Martin jedoch ging nicht – und Lisa rät ihm, wenigstens die Wohnung nicht zu verlassen. Martin jedoch schnappt sich ein Küchenmesser und geht nach unten.

Die Klinge verbiegt sich

Vor dem Haus trifft er auf seinen Kontrahenten, es kommt zum Streit. Zunächst verbal, dann sticht Martin zu: mit voller Wucht von oben in den Oberkörper. Der Stich ist so fest, er durchtrennt Knorpel, die Klinge verbiegt sich. Das Messer trifft das Herz, Thomas stirbt sofort. Der Nebenklagevertreter spricht von einer gezielten Hinrichtung, "Thomas hatte keine Chance", sagt er.

Der Angeklagte aber beharrt auf einer anderen Version des Tatgeschehens. Das Messer habe er nur mit nach unten genommen, um sich abzusichern, sagt er. Er habe seinen Kumpel nur abschrecken wollen. Am liebsten würde er die Zeit zurückdrehen, noch immer kann und möchte er nicht wahrhaben, was an dem Abend im Mai passiert ist. Den Großteil seines letzten Wortes aber nutzt er dafür, das Gericht darum zu bitten, ihn im Falle einer Verurteilung zu einer Therapie zu verdonnern. Künftig will er ohne Drogen und Alkohol leben, das sei er Thomas schuldig.

Die Staatsanwaltschaft hatte Martin zuvor noch als Mörder beschrieben – das Opfer hat das Messer demnach vor dem Stich nicht gesehen. Heimtükisch soll Martin auf sein arg- und wehrloses Opfer eingestochen haben. Dass er das Messer nur zur Verteidigung mitgenommen hat, kauft die Staatsanwältin dem Angeklagten nicht ab. Am Montag spricht das Schwurgericht das Urteil.

jule