Motorrad durchschlägt Wartehäuschen: Schwerer Unfall in Nürnberg

Der Fahrer wurde bei dem nächtlichen Unfall am Dürrenhof schwer verletzt - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Motorradfahrer in Nürnberg bei einem Unfall schwer verletzt. Die Maschine des Mannes wurde mit großer Wucht gegen das Wartehäuschen an der Straßebahnhaltestelle Dürrenhof geschleudert und durchbrach die Glasscheibe.

Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen wurde ein Motorradfahrer an der Nürnberger Straßenbahnhaltestelle Dürrenhof schwer verletzt. © NEWS5 / Schwan



Direkt nach dem Unfall liegen in der Bahnhofsstraße vor der Hochschule überall Glasscherben: Ein Motorrad hat dort kurz zuvor die Scheibe des Wartehäuschens an der Straßenbahnhaltestelle Dürrenhof durchbrochen. Der Fahrer der Maschine hatte aus der Dürrenhofstraße kommend offenbar die Kontrolle über sein Gefährt verloren.

Laut ersten Informationen prallte das Bike gegen den Bordstein, wobei der Mann aus dem Sattel geschleudert wurde. Die Maschine flog anschließend weiter und durchbrach die Glasscheibe des Wartehäuschens.

Der Mann wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

