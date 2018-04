In den frühen Morgenstunden des Sonntag ereignete sich in der Bahnhofsstraße in Nürnberg ein schwerer Unfall. Ein Motorradfahrer hatte die Kontrolle über seine Maschine verloren und war deshalb gegen den Bordstein gefahren. Der Mann wurde davongeschleudert und schwer verletzt, sein Motorrad durchbrach die Scheibe eines Wartehäuschens. © NEWS5 / Schwan