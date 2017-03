Motorrad kracht in Bus: Tödlicher Unfall in Nürnberg

NÜRNBERG - Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall im Nürnberger Südosten ums Leben gekommen. Der Mann war mit seiner Maschine seitlich in einen VAG-Bus gekracht. Sein 30-jähriger Sozius wurde schwer verletzt. Die Regensburger Straße ist aktuell in beiden Richtungen gesperrt.

Das Motorrad krachte seitlich in den VAG-Bus. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Foto: ToMa/Reitmayer



In der Regensburger Straße in Nürnberg ist am Samstagvormittag gegen 9.40 Uhr ein Motorrad in einen VAG-Bus gekracht. Der 28-jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Aufprall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sein 30-jähriger Sozius wurde schwer verletzt. In dem Bus befanden sich drei Fahrgäste sowie der 58-jährige Busfahrer. Sie blieben unverletzt.

Der Biker war in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Laut übereinstimmenden Zeugenaussagen sei der Mann mit seiner Maschine an auf Höhe des August-Meier-Heims über eine rote Ampel gefahren und seitlich in den Bus gekracht, der gerade aus der Abzweigung der Regensburger Straße bog, sagte Polizeipressesprecher Bert Rauenbusch.

