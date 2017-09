Motorradfahrer bei Unfall in Nürnberg schwer verletzt

Verkehrsbehinderungen und Stau an der Regensburger Straße - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Beim Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw an der Kreuzung Regensburger Straße und Breslauer Straße am Dienstagmorgen wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Seit heute Morgen kommt es an der Kreuzung Regensburger Straße und Breslauer Straße zu Verkehrsbehinderungen. Auch stadtauswärts staut sich der Verkehr.

Grund sind Sperrungen durch die Polizei wegen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen sieben Uhr in der Regensburger Straße ereignet hat: Ein 26-Jähriger bog mit seinem Seat Ibiza von der Breslauer Straße nach links stadteinwärts. Zur selben Zeit fuhr ein Motorradfahrer mit seiner Kawasaki die Regensburger Straße stadtauswärts. Im Bereich der Kreuzung stießen die Fahrzeuge aus bisher noch ungeklärten Gründen zusammen. Die Verkehrspolizei Nürnberg war um 8.30 Uhr noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und kam nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Bisher sind seine Personalien noch unklar. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, doch an beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

