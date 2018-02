Motorradunfall in Eibach: 53-Jähriger schwer verletzt

Unfall beim Abbiegen - Sachschaden von mehreren Tausend Euro - vor 24 Minuten

NÜRNBERG-EIBACH - Bereits am Freitag verunglückte ein 53-jähriger Motorradfahrer in Nürnberg-Eibach schwer. Der beteiligte Autofahrer blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht nach Unfallzeugen.

Laut Polizei fuhr ein 21-jähiger mit seinem Auto gegen 17.15 Uhr auf der Eibacher Hauptstraße in Richtung Reichelsdorf und bog auf Höhe Hausnummer 21 nach links in eine Nebenstraße ab. Der Motorrad-Fahrer hinter ihm soll den wartenden Pkw während des Abbiegevorgangs überholt haben, was zum Zusammenstoß geführt haben soll.

Der 53-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beider Fahrzeuge beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet unter der Nummer 091165831530 um sachdienliche Hinweise.

