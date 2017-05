Ein Brand am Nürnberger Hafen sorgte am Sonntagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr Nürnberg. Über die Stadt zog eine riesige und weithin sichtbare schwarze Rauchwolke. Die Feuerwehr rückte an, um den auf einer Freifläche gelagerten und in Brand geratenen Plastikmüll zu löschen. © Viola Bernlocher