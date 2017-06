Müll-Chaos bei Rock im Park soll sich nicht wiederholen

Stadt will im nächsten Jahr keine Verzögerungen bei Reinigung mehr

NÜRNBERG - Fünf Tage länger als geplant hat das große Aufräumen nach "Rock im Park" in diesem Jahr gedauert. Weil die Reinigungsfirma "Suez" das erste Mal zugange war, will die Stadt ein Auge zudrücken. Im kommenden Jahr müsse der Zeitplan aber wieder eingehalten werden, sagt Bürgermeister Christian Vogel.

Die Reinigungsfirma "Suez" war 2017 zum ersten Mal mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Das sei der Grund, warum der Müll länger auf dem Festivalgelände lag. © Stefan Hippel



Eigentlich wollte der Veranstalter Argo Konzerte das Gelände am Dutzendteich schon am vergangenen Freitag an die Stadt zurückgeben. Tatsächlich war es aber erst Mittwochmittag so weit. Beim Straßenbegleitgrün in der Münchener und der Bayernstraße sowie der Schultheißallee musste die Reinigungsfirma am Vormittag noch nachbessern, wie der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) mitteilt. Dort hatten Wildcamper Müllsäcke, Getränkedosen oder Plastikteller hinterlassen.

"Obwohl es die Verzögerung gab, wurde aus unserer Sicht gute Arbeit geleistet", sagt Vogel auf Anfrage. Wo gereinigt wurde, sei gut gereinigt worden. Dass die neue Firma viel länger gebraucht hat als geplant, sei vermutlich dem Umstand geschuldet, dass Suez das erste Mal in Nürnberg tätig geworden sei, so Vogel weiter. Aber im nächsten Jahr dürfe es nicht wieder zu Verzögerungen kommen.

Andreas Theiss von Suez geht davon aus, dass die Reinigungskräfte das schaffen - wenn die Firma aus Köln erneut den Zuschlag erhält. Man habe das weitläufige Gelände und die Umgebung erst kennenlernen müssen, um die Teams optimal einteilen zu können. Zu wenig Personal hatte Suez laut Theiss nicht im Einsatz, auch wenn von den 110 eingeplanten Mitarbeitern 15 erkrankt waren und nicht antreten konnten. Ausgebremst worden sei man beim Aufräumen auch durch eine mehrstündige Zollkontrolle, bei der es aber keine Beanstandungen gegeben habe.

Beim Parken der Pkw wünscht sich Bürgermeister Vogel für 2018 auch mehr Disziplin von den Festivalbesuchern. Es habe noch nie eine so große Missachtung der Parkverbote gegeben wie heuer. Vogel: "Das muss besser werden."

