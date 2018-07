Am Sonntag kamen wieder rekordverdächtig viele Käfer-Freunde bei bestem Wetter in Nürnberg zusammen. Für die ersten 250 Fahrzeuge gab es auch in diesem Jahr wieder eine Willkommenstüte.

Zwei Tage lang wird am Nürnberger Dutzendteich wieder gerudert. Bei der Kurzstreckenregatta gehen 367 Ruderer in 162 Rennen an den Start. Auch vom Ruderverein Nürnberg von 1880 gehen Sportler an den Start.