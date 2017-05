Das Tennisturnier in Nürnberg feierte am Sonntag seinen fünften Geburtstag, natürlich durfte da eine Torte in Spielfeld-Optik nicht fehlen. Tags zuvor hatte das Event schon prominenten Besuch - der bayerische Finanzminister Markus Söder testete vor Ort nicht nur die Nürnberg Cup-Sonnenbrille, sondern machte es sich gleich im Liegestuhl bequem.

Der Päpstliche Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem hat am Samstag in Nürnberg feierlich 29 Kandidaten in die eigenen Reihen aufgenommen. Der Investiturgottesdienst mit dem Großprior der Deutschen Statthalterei, Kardinal Reinhard Marx, fand in der evangelischen Sebalduskirche statt. Hier sind die Bilder.