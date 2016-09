Mut, Geduld und Toleranz: Partner mit Nachwuchs

Stiefeltern sollten bei Patchwork-Familie kein Ersatz sein wollen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mitten im Familienalltag und trotzdem irgendwie außen vor: Neue Partner haben es in einer Patchworkfamilie zuweilen nicht leicht. Für ein harmonisches Verhältnis zu den Kindern brauchen Stiefeltern Mut, Geduld, vor allem aber Toleranz.

Friede, Freude, Eierkuchen. Schön wär’s! Aber Familie ist auch eine Herausforderung. Wenn sich neue Konstellationen bilden, dann umso mehr. Experten raten hier zur Geduld und zum Mut, zu erkennen, dass die Bindung zwischen Kindern und Stiefeltern nie so intensiv sein wird wie zwischen Kindern und leiblichen Eltern. © F.: dpa



Friede, Freude, Eierkuchen. Schön wär’s! Aber Familie ist auch eine Herausforderung. Wenn sich neue Konstellationen bilden, dann umso mehr. Experten raten hier zur Geduld und zum Mut, zu erkennen, dass die Bindung zwischen Kindern und Stiefeltern nie so intensiv sein wird wie zwischen Kindern und leiblichen Eltern. Foto: F.: dpa



Da ist er: der Traumpartner. Nur ist der nicht mehr allein: Da gibt es ein Kind oder gleich mehrere, meist noch einen doch präsenten Ex-Partner. Patchworkfamilien sind längst keine Seltenheit mehr: Wenn sich Eltern trennen und sich anderen Partnern zuwenden, dann ergeben sich zusammengewürfelte Familienkonstellationen. Da kann der bis dahin eingefleischte Single zum Stiefvater von zwei Kindern werden oder die Alleinerziehende zum Mitglied einer Großfamilie.

Dabei gibt es ganz unterschiedliche Modelle: Stiefvaterfamilien, Stiefmutterfamilien, Familien mit gemeinsamen Kindern und Stiefkindern, aber auch solche, in denen die Kinder leben, und solche, bei denen die Kinder lediglich immer wieder zu Besuch sind. Gesellschaftlich anerkannt sind solche Familienkonstellationen schon längst: Will man dem aktuellen Familienbericht des Bundesfamilienministeriums Glauben schenken, dann akzeptieren 80 Prozent vornehmlich der 20– bis 39-Jährigen dieses Modell.

Wie viele Familien in solchen Zusammenschlüssen leben, lässt sich nur vage beantworten. Schließlich werden bei Eheschließungen nur die leiblichen Kinder erfasst, auch macht nicht jedes Paar mit Kindern aus einer früheren Beziehung seine neue Beziehung amtlich. Zudem entscheiden sich heute auch weniger Paare dazu, zu heiraten. Das Familienministerium geht aber davon aus, dass derzeit in bis zu 13 Prozent aller Haushalte in Deutschland Kinder in Stieffamilien aufwachsen.

Grundsätzlich gehören zu Patchworkfamilien die Kinder, die leiblichen Eltern und häufig auch die neuen Partner der Eltern. "Es entsteht eine ganz neue Konstellation, in der die neuen Partner, genau wie alle anderen Mitglieder, ihre Rolle finden müssen — und das ist gar nicht so einfach“, sagt Diplom-Psychologin Svenja Lüthge. Oft setzten sich die neuen Lebensgefährten selbst unter Druck, wenn sie die Kinder des Partners kennenlernen, schildert Lüthge. Leicht ist das nicht. Schließlich kommen die neuen Partner in ein eingespieltes Team. Konfliktfrei ist das nicht immer, auch wenn so mancher sich das Modell schönredet.

Angebot und Zurückhaltung

Für einen guten Start ist es wichtig, nicht sofort eine Vater- oder Mutterrolle zu beanspruchen, rät Lüthge. "Man sollte versuchen, den Kindern erst als Freund zu begegnen, Interesse zu zeigen, Fragen zu stellen.“ Die beste Strategie für eine harmonische Beziehung zu den Kindern ist ein Mix aus Angebot und Zurückhaltung, meint Ulrich Ritzer-Sachs von der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung in Fürth.

Gleichzeitig ist es wichtig, ein Nein zu akzeptieren und sich zurückzunehmen, wenn einen das Kind ablehnt. Schließlich haben auch Kinder das Recht, darüber zu entscheiden, wen sie mögen und wen nicht. Bei der Erziehung sollte man sich nicht raus-, aber mit persönlicher Kritik am Kind zurückhalten: "Klar kann der neue Partner im Alltag auch mal dazu auffordern, den Tisch abzuräumen — aber vor allem Kritik sollte Sache der leiblichen Eltern bleiben.“

Eine Patchworkfamilie kann aus ganz unterschiedlichen Situationen heraus entstehen: Manche Kinder haben ihren Vater nie kennengelernt, manchmal ist aber auch ein Elternteil gestorben. Dank medizinischer Versorgung sind Sterbefälle heute seltener als noch vor hundert Jahren. Zwar ist die Scheidungsrate seit etwa zehn Jahren rückläufig und halten Ehen heute länger, dennoch wird in Deutschland jede dritte Ehe geschieden.

So geht auch bei den meisten Patchworkfamilien eine Trennung der Eltern voraus. Für Kinder ist das nie eine leichte Situation. Denn zunächst bedeutet dies immer auch eine Verlusterfahrung. Zudem gelingt nicht immer eine konfliktfreie Trennung. Besonders schwer ist es, wenn die Trennung an einen neuen Partner gebunden ist.

Dennoch sollten die Eltern Rücksicht nehmen. "Man muss den Kindern vermitteln, dass sie sich nicht zwischen dem leiblichen Elternteil und dem neuen Partner entscheiden müssen, sondern dass es etwas Positives ist, beide gernzuhaben“, so Ritzer-Sachs. Wenn eine Konkurrenzsituation von Anfang an vermieden wird, sei es einfacher, einen persönlichen Kontakt aufzubauen.

Dabei sollten die neuen Partner eines im Hinterkopf behalten, meint Sozialpädagogin und Familienberaterin Gabriele Setzwein: Ihre Beziehung zu den Kindern wird immer eine andere bleiben als die Beziehung der leiblichen Eltern zu den Kindern. "Zwischen Kindern und Stiefeltern kann eine vertraute, enge und liebevolle Bindung entstehen — aber so intensiv wie zwischen Kindern und leiblichen Eltern wird sie nicht.“

Gemeinsame Basis

Doch egal, wie sehr man sich wünscht, von den Kindern des Partners gemocht zu werden — Sympathie kann man nicht erzwingen. Wenn die Chemie nicht stimmt, kann es helfen, sich ein anderes Ziel zu setzen. "Sich zu sagen: Eine Traumfamilie werden wir nicht, aber wir akzeptieren einander — das ist manchmal einfach realistischer.“ Denn bei aller Liebe zum neuen Partner und allen Hoffnungen auf eine funktionierende Patchworkfamilie: Verbiegen sollten sich die Stiefeltern nicht, meint Setzwein.

Wer als neuer Partner in die Familie kommt, sollte sich eines bewusstmachen: Eine Beziehung, an der Kinder hängen, ist kein Zuckerschlecken, meint Ritzer-Sachs. Als neuer Elternteil muss man Zeit, Geduld und Verständnis mitbringen oder dazu bereit sein, es zu lernen, erklärt er. "Das kann anstrengend sein, Zeit und Nerven kosten.“ Im Idealfall kann es aber auch Spaß machen und lebendig sein.

Irini Paul/Marie Blöcher(dpa)