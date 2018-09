Mutmaßliche Drogenhändler in Nürnberg festgenommen

Die Polizisten lauerten den Verdächtigen in deren Wohnung auf - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Die Polizei hat am Mittwoch zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen einen 24 Jahre alten Mann.

Drogenfahnder hatten den Mann als mutmaßlichen Dealer identifiziert. Am Mittwoch versteckten sich Polizeibeamte in der Wohnung des 24-Jährigen in der Südstadt, um ihn festzusetzen.

Gegen 19.15 Uhr betrat der Mann mit einer Begleiterin (26) das Anwesen. Die Beamten griffen zu und nahmen beide fest. Die Frau ließ sich nahezu widerstandslos zum Dienstwagen bringen. Der 24-Jährige jedoch wehrte sich nach Polizeidarstellung heftig und versuchte mehrfach, auf die Beamten zu schlagen und zu treten. Erst mit Verstärkung gelang die endgültige Festnahme.

Bei beiden Beschuldigten stellten die Polizisten Drogen sicher. Die 26-Jährige konnte nach Abschluss der Sachbearbeitung gehen. Der 24-Jährige wurde einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Gegen beide Beschuldigte laufen nun Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelrecht, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung (ein Beamter wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig).

