Mutmaßlicher Mörder von zwei Prostituierten gefasst

Fahndungserfolg für die Soko "Himmel" - Täter wurde mit Hochdruck gesucht - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Er ist gefasst: Die Polizei in Nürnberg hat den mit Hochdruck gesuchten mutmaßlichen Mörder von zwei Prostituierten geschnappt. Das erfuhren die Nürnberger Nachrichten aus einer sicheren Quelle.

Fahndungserfolg für die Soko "Himmel": Nachdem in Nürnberg in den vergangenen Tagen zwei Prostituierte einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen waren, hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Dies erfuhren die NN aus einer sicheren Quelle. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Tages bekanntgeben.

Die Kriminalpolizei hatte den Fahndungsdruck zuletzt noch einmal massiv erhöht. Am Freitag warnten Beamte Prostituierte in Nürnberg und hängten in einschlägigen Etablissements Flyer auf. Zwei Frauen waren laut Polizei durch "massive Gewalteinwirkung gegen den Hals" umgebracht worden - eine 22-jährige Rumänin in der Nacht zu Christi Himmelfahrt und eine 44-jährige Chinesin am Pfingstmontag. Aufgrund der Umstände und der Spuren, die sich an beiden Tatorten ähnelten, kamen die Ermittler schnell zu dem Schluss, dass beide Verbrechen zusammenhängen.

Weitere Informationen folgen.

