"Muttersprache": Sarah Connor am Nürnberger Airport

Popsängerin überzeugte Fans mit alten und neuen Hits - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "From Sarah With Love": Auch wenn dieser Megahit nun schon 17 Jahre zurückliegt, Sarah Connors Fans sind ihr treu geblieben. Auf ihrer "Muttersprache-Tour" hat sie auch am Nürnberger Airport Halt gemacht und gezeigt, dass es bei ihr noch immer steil bergauf geht.

Jeder, der in den 90ern groß geworden ist, erinnert sich an ihren Hit "Let´s Get Back To Bed - Boy!", doch seitdem hat sich um Sarah Connor einiges getan. Bei ihrem Konzert in Nürnberg hat sie ihren Fans am Freitagabend bewiesen, dass auch ihr aktuelles Album "Muttersprache" an die Songs von damals rankommt.