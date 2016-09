Nach 50 Jahren Ehe: Heinz Jung pflegt seine demente Frau

Wir lassen ihn zu Wort kommen: So sieht der Alltag des 77-Jährigen aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Rund um die Uhr im Einsatz. Das ist der Alltag für viele Menschen, die ihre Angehörigen pflegen. Wie ihr Leben aussieht, was das für sie bedeutet und wo sie die Kraft dafür schöpfen, erzählt Heinz Jung (77) aus Nürnberg, der sich um seine an Demenz erkrankte Ehefrau kümmert.

einz Jung und seine Frau Laura sind seit über 50 Jahren glücklich verheiratet. Vor knapp vier Jahren wurde bei der 76-Jährigen Demenz diagnostiziert. © Foto: Roland Fengler



einz Jung und seine Frau Laura sind seit über 50 Jahren glücklich verheiratet. Vor knapp vier Jahren wurde bei der 76-Jährigen Demenz diagnostiziert. Foto: Foto: Roland Fengler



Ich pflege meine Frau im vierten Jahr. Als bei ihr Demenz diagnostiziert wurde, war es am Anfang eine Riesenüberraschung für mich. Aber mir war klar: Ich muss mich um sie kümmern. Der Zustand meiner Frau hat sich von Zeit zu Zeit verschlechtert. Sie hat nun die zweite Pflegestufe.

Mein Alltag mit ihr sieht im Moment so aus: Ich stehe gegen 7 Uhr früh auf und bereite das Frühstück vor. Ich muss alles mundgerecht schneiden, sonst isst meine Frau das nicht. Auch frische Blumen kommen auf den Tisch, sie dürfen nie fehlen, weil meine Frau es so mag. Dann kommt der Pflegedienst und zieht ihr ihre Stützstrümpfe an. Freilich könnte ich das selbst machen, aber ich möchte, dass meine Frau auch mit fremden Leuten im Haus in Kontakt kommt.

Sonntags gehen wir immer aus zum Essen

Anschließend mache ich mit ihr zehn Minuten Sport, ich bewege sie im Bett. Danach gehe ich mit ihr auf die Toilette, alleine kann sie das nicht mehr. Auch nachts, muss ich mit ihr drei- bis viermal raus. Ich habe eine Trittmatte bei ihr am Bett installiert und wenn meine Frau aufsteht, dann schellt die Glocke und ich stehe mit auf. Ich schlafe keine Nacht durch. Nach dem Frühstück messe ich Blutdruck, einmal die Woche Zucker. Dann spüle ich ab und mache die Betten. Ich lasse meine Frau immer mithelfen. Ich erkläre ihr dabei, was sie machen kann. Denn es ist nicht einfach für sie.

Wenn wir das erledigt haben, wasche ich meine Frau, das tue ich auch am Abend. Wir unternehmen auch etwas, fahren zum Beispiel in die Stadt, dann essen wir auch dort zu Mittag. Ansonsten koche ich manchmal, etwa eine Suppe, oder taue eingefrorene Gerichte auf, die wir von der Caritas geliefert bekommen. Sonntags gehen wir immer aus zum Essen, damit meine Frau unter Leute kommt. Ihre Vergesslichkeit macht mir manchmal zu schaffen.

Aber jetzt kann ich damit etwas besser umgehen als am Anfang. Meine Frau fragt mich alles 20-mal, weil sie es nach ein paar Minuten nicht mehr weiß. Jetzt sage ich mir: Ich antworte ihr einfach immer wieder. Ich habe an alle Türen Zettel mit Zimmerbezeichnungen geklebt – zur Orientierung für sie. Außerdem muss ich ständig darauf achten, dass alle Sachen aufgeräumt sind, denn meine Frau verlegt alles.

Ich bin den ganzen Tag um meine Frau herum. Nur Dienstag ist mein freier Tag – bis zum Nachmittag. Da ist meine Frau bei der Diakonie in Betreuung. Ich habe nicht wirklich Zeit für mich. Mein Garten war bis jetzt mein Hobby, aber das muss ich jetzt aufgeben, weil ich dafür durch die Pflege meiner Frau nicht genug Zeit habe. Ich habe früher viel gebastelt, aber auch dafür ist die Zeit nicht mehr da. Meine Frau ist so hilflos.

Ich sehe sofort, wenn es ihr schlecht geht. Dann muss ich aufstehen, sie in den Arm nehmen und dann passt es wieder. Wir hören auch sehr oft einen Musiksender mit ganz alten Schlagern. Das tut meiner Frau gut, da singt sie. Und wenn meine Frau singt, dann geht es mir auch gut.

Ein inniges Verhältnis wie nie zuvor

Die Kraft für meinen Alltag kommt, weil ich meine Frau liebe. Wir sind seit über 50 Jahren verheiratet. Ich war als Berufstätiger meist nur am Wochenende daheim. Wir sind immer sehr gut zurechtgekommen. Aber was ich jetzt erlebe, habe ich noch nie erlebt. Es ist so ein inniges Verhältnis. Was ich in den anderen Kreisen von Pflegenden immer wieder höre: Die Verfremdung, teilweise kommt Hass auf, manche sind ausgebrannt und sehen keinen anderen Weg, als den Partner im Heim unterzubringen.

Bei mir ist es anders. Solange ich auf den Beinen bin, mache ich es selbst. An erster Stelle kommt bei mir meine Frau, dann ich, weil es ohne mich nicht geht, und dann der Sohn. Aber ganz ohne Unterstützung geht es auch nicht. Wichtig ist für uns die Angehörigenberatung Nürnberg. Wir sind daher regelmäßig bei ihr im Nachbarschaftshaus Gostenhof.

"Viele wissen gar nicht, was ihnen alles zusteht"

Während meine Frau dort in der eigenen Gruppe betreut wird, bin ich zusammen mit anderen pflegenden Angehörigen und wir tauschen uns aus. Das ist ganz wichtig. Sich bei Selbsthilfegruppen und der Angehörigenberatung Hilfe zu holen – das würde ich jedem Betroffenen raten. Das ist wirklich ein Problem. Die Krankheit meiner Frau an sich empfinde ich nicht als schlimm, aber das Pflegesystem. Das ganze Drum und Dran, wie es ist, wenn man sich Hilfe organisieren muss. Viele wissen gar nicht, was ihnen alles zusteht.

Ein Beispiel: Wir haben die Tagespflege genehmigt bekommen, jetzt brauche ich eine zugelassene Firma, die es übernehmen kann. Der Staat bietet einerseits eine Riesensumme an, aber Sie können das gar nicht verwenden, weil Sie auf die Schnelle keinen Platz finden. Da bin ich gerade auf der Suche. Auch die Reaktionen im Umfeld sind für Demenzkranke und ihre Angehörigen nicht immer gut. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich mit der Krankheit auseinandersetzen und verstehen würden, was da abläuft. Demenzkranke werden immer noch als dumm hingestellt.

Es ist schon besser geworden, aber ich merke, wenn sich einer sofort abwendet. Ich merke sofort, wenn ich mit meiner Frau am Tisch sitze und sie gemustert wird. Die anderen verstehen das nicht. Das verletzt mich. Es verletzt mich, wenn meine Frau bedauert wird. Dabei sind wir glücklich und zufrieden. Sie hat nur eben diese Krankheit, sie kann nichts dafür. Die Menschen müssen sich mit Betroffenen ganz normal unterhalten können. Und ich weiß, dass das geht.

Protokoll: Ella Schindler