Nach Abschiebe-Eklat: Demo für inhaftierten 22-Jährigen

NÜRNBERG - Seit der Gewalteskalation bei einer Demo gegen die Abschiebung eines jungen Afghanen vor einer Berufsschule am Berliner Platz in Nürnberg sitzt ein 22-Jähriger in Haft. Nun forderten rund 60 Personen seine Freilassung.

Rund 60 Personen demonstrierten vor dem Gefängnis. Foto: Eduard Weigert



Rund 60 Personen haben am Mittwoch vor dem Gefängnis an der Mannertstraße und dem Justizpalast demonstriert. Die Polizei vermeldet keine besonderen Vorkommnisse. Hintergrund ist die Inhaftierung eines 22-Jährigen nach der Gewalteskalation vor der Berufsschule am Berliner Platz.

Dem Mann werden tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte im Dienst vorgeworfen. Weil er keinen festen Wohnsitz hat und ihm bis zu fünf Jahre Haft drohen, sieht ein Ermittlungsrichter Fluchtgefahr und ordnete U-Haft an.

Laut den Behörden haben Personen, die dem linksautonomen Spektrum zuzuordnen sind, den Einsatz am Berliner Platz eskalieren lassen. Bei der Demo am Mittwoch waren Teilnehmer dabei, die auch am Berliner Platz gesehen wurden.

