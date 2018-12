Nach Angriff auf drei Frauen: Tätersuche läuft auf Hochtouren

NÜRNBERG - Nachdem drei Frauen am Donnerstagabend unvermittelt auf offener Straße in der Nürnberger Nordstadt niedergestochen wurden, läuft die Suche nach dem flüchtigen Täter auf Hochtouren. Am Freitag war die Sonderkommission "Johannis" in dem Stadtteil unterwegs: Die Einsatzkräfte durchsuchten die Gegend und befragten Anwohner.

Suchkräfte waren am Freitag zuhauf in St. Leonhard unterwegs, um den oder die Täter nach den Attacken auf drei Frauen zu finden. © Roland Fengler



Drei Frauen im Alter von 56, 26 und 34 Jahren attackierte der Unbekannte im Laufe des Donnerstagabends nacheinander in der Nürnberger Nordstadt. Er flüchtete unerkannt. Zumindest liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein und denselben Täter handelt.

Wieso die Taten begangen wurden, ist bislang noch völlig unklar. Auch die Tatwaffe, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Messer, wurde noch nicht gefunden. Noch in der Donnerstagnacht setzte die Polizei einen Hubschrauber und zivil gekleidete Einsatzkräfte zur Suche ein.

Die Großfahndung geht auch am Freitag weiter. "Im gesamten Stadtteil St. Johannis zeigen wir erhöhte Polizeipräsenz, auch um das Sicherheitsgefühl wiederherzustellen", sagte Bert Rauenbusch, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken am Freitagmorgen. Er appelliert an die Anwohner, wachsam zu sein.

Die Polizei ist mit verschiedenen Einheiten vor Ort, wird weiterhin fieberhaft nach dem Täter suchen, bis er gefunden ist, heißt es vonseiten einer Polizeisprecherin am Freitagabend.

