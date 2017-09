Nach Besetzung: Haus in Wodanstraße wird saniert

Gebäude steht seit Jahren leer - jetzt tut sich etwas - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das kommt überraschend: Vor dem Eckhaus in der Wodanstraße, das zuletzt wegen einer Hausbesetzung in den Fokus gerückt war, stehen Baucontainer und plötzlich rührt sich etwas in dem seit vielen Jahren leerstehenden Objekt.

Absperrzaun und Baucontainer: In dem seit Jahren unbewohnten Haus in der Wodanstraße 57 wird plötzlich fleißig gearbeitet. © Foto: Stefan Hippel



Absperrzaun und Baucontainer: In dem seit Jahren unbewohnten Haus in der Wodanstraße 57 wird plötzlich fleißig gearbeitet. Foto: Foto: Stefan Hippel



Woher nun der Ansporn kam, das Haus doch zu sanieren, weiß Wirtschaftsreferent Michael Fraas nicht. "Wir hatten die Eigentümer noch einmal angeschrieben und gebeten, sich um das Haus zu kümmern, aber keine Antwort erhalten", sagt er. Es mag also vielleicht an der freundlichen Bitte der Stadt gelegen haben. Vielleicht haben aber auch die Schlagzeilen der vergangenen Monate die Besitzer, die in Oberbayern leben, dazu bewogen, die Handwerker zu rufen.

Bilderstrecke zum Thema Kundgebung nach Hausbesetzung in der Wodanstraße Am Samstag versammelte sich eine Gruppe von Menschen, um der Hausbesetzung in der Wodanstraße zu erinnern. Im vergangenen Jahr wurden dort innerhalb eines Tages eine Bibliothek und ein Café errichtet. Doch der Besitzer hatte elf Personen wegen Hausfriedensbruch angezeigt. Im Februar kommt es zum Prozess.



Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte das Objekt, als zwei Initiativen darin unerlaubt eine Feier veranstalteten, um — wie sie selbst sagten — auf den Leerstand aufmerksam zu machen. Bei den folgenden Verhandlungen gegen einige der Hausbesetzer wegen Hausfriedensbruchs waren die Eigentümer nie persönlich vor Gericht erschienen.

tau