Nach Bombendrohung gegen ICE: Neue Details bekannt

NÜRNBERG - Mit Blick auf die Bombendrohung gegen einen ICE am Montag hat die Polizei jetzt zwar konkrete Hinweise, hält sich aber bedeckt. Inzwischen steht auch die Frage im Raum, warum der bedrohte Zug überhaupt in den Nürnberger Hauptbahnhof einfahren durfte.

Am Montagnachmittag kam es zu einem Großeinsatz unter anderem am Nürnberger Hauptbahnhof, weil eine konkrete Drohung gegen einen ICE vorlag. Foto: Thies



Der ICE 706 fuhr am Montagnachmittag auf Gleis 7 im Nürnberger Hauptbahnhof ein. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob die Anschlagsbedrohung von einem anonymen Anrufer akut ist, oder ob es sich um den üblen Scherz gehandelt hatte. Diese Frage muss erlaubt sein: Warum bekam der ICE für die Einfahrt grünes Licht, wenn zu diesem Zeitpunkt eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden konnte?

Thomas Gigl, Sprecher der Bundespolizei in Nürnberg, erklärt dazu: "Der Zug hielt gute 15 Minuten auf freier Strecke im Bereich Nürnberg-Dürrenhof. Der Einsatzleiter hat sich dafür entschieden, den Zug in den Bahnhof fahren zu lassen, weil es nicht möglich war, die Fahrgäste auf offener Strecke aussteigen zu lassen. Es musste schnell gehen. Um jeden unfallfrei aussteigen zu lassen, hätten wir spezielle Stege gebraucht. Um die herbeizuschaffen, wäre noch viel mehr kostbare Zeit vergangen."

Im Laufe des Einsatzes seien die Gleise 5 bis 8 gesperrt worden. Die 350 Fahrgäste haben so rasch den Zug verlassen und in die Mittelhalle des Hauptbahnhofs geleitet werden können. "Hätten die fünf Spürhunde bei der Durchsuchung des ICE Sprenstoff entdeckt", so Gigl, "hätte man ihn sofort aus dem Bahnhof auf ein spezielles Gleis außerhalb gezogen". Doch so weit sei es glücklicherweise nicht gekommen, die Bundespolizei konnte Entwarnung geben.

Großeinsatz in Nürnberg: Konkrete Drohung gegen einen ICE

Doch wie es der Zufall will, wurde zu diesem Zeitpunkt in der Buchhandlung in der Mittelhalle ein Päckchen gefunden, ein Besitzer war weit und breit nicht zu entdecken. Nach der Entspannung folgte im Hauptbahnhof gleich wieder eine Phase der Anspannung: Die Bundespolizei ließ sogleich das Geschäft sperren und setzte - da sie schon mal da waren - die Spürhunde auf das Päckchen an. Auch in diesem Fall folgte eine Entwarnung. Was in dem Karton war? "Zubehör für die Zubereitung von Tee", sagt Polizeisprecher Gigl.

