Nichts ging mehr am wichtigsten Knotenpunkt für Pendler in der Region: Wegen einer konkreten Drohung gegen ist am Montagnachmittag ein ICE im Nürnberger Hauptbahnhof durchsucht worden. Spürhunde und Einsatzkräfte fanden keine Hinweise auf Sprengstoff im Zug, die Auswirkungen auf den ÖPNV waren aber dennoch enorm. © NEWS5 / Salg