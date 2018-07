Nach brutaler Attacke auf Jugendlichen: Täter ermittelt

Sachverhalt stellt sich allerdings anders dar als ursprünglich geschildert - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Schwerste Kopfverletzungen hatte ein Jugendlicher am Samstag erlitten, nachdem er die Sonnwendfeier in Nürnberg-Worzeldorf besucht hatte. Unbekannte hätten auf ihn eingetreten, so der 16-Jährige gegenüber der Polizei. Drei Tatverdächtige wurden nun ermittelt - unbekannt sind sie allerdings nicht.

Der 16-Jährige hatte sich am Samstagabend auf dem Sportgelände des SC Worzeldorf in der Friedrich-Overbeck-Straße befunden und die dortige Sonnwendfeier besucht. Gegen 23 Uhr, so die ursprüngliche Aussage des Jugendlichen, verließ er die Feier und gab an, unweit des Geländes von mindestens drei Unbekannten zu Boden geschlagen worden zu sein. Die Unbekannten traten dann derart massiv mit Füßen auf den Kopf des Jugendlichen ein, dass dieser mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach der Veröffentlichung der entsprechenden Polizeimeldung meldeten sich Zeugen sowie einer der Tatverdächtigen zusammen mit seinen Eltern bei der Polizei. Dadurch gelang es, zwei weitere Tatverdächtige zu identifizieren. Wie das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermitteln konnte, war der Abend allerdings etwas anders verlaufen als vom Opfer geschildert.

Gegen 21 Uhr befand sich der 16-Jährige mit mehreren Bekannten in einem Waldstück unweit der Sonnwendfeier des SC Worzeldorf, um sich auf das Fest einzustimmen. Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen ihm und drei ihm bekannten Jugendlichen (16, 17 und 17 Jahre alt). Der Streit eskalierte, der Teenager wurde von einem Kontrahenten zu Boden geschlagen. Die beiden anderen Tatverdächtigen traten dann massiv mit den Füßen auf den Kopf des am Boden Liegenden ein.

Stabiler Zustand

Alle Beteiligten begaben sich nach der Auseinandersetzung getrennt voneinander zur Sonnwendfeier. Als es dem 16-Jährigen zunehmend schlechter ging, ließ er den Rettungsdienst verständigen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte eine Schädelfraktur fest, die operiert werden musste. Mittlerweile befindet sich der Jugendliche in einem stabilen Zustand und ist auf dem Weg der Besserung.

Da der 16-Jährige verhindern wollte, dass die Namen seiner "Freunde" bekannt würden, unterließ er es, die Polizei zu verständigen und gab später an, von Unbekannten geschlagen worden zu sein.

Die drei Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.