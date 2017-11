Nach CDU-Klage: CDSU-Gründer Kosmala droht Ordnungshaft

Namensähnlichkeit zur CDU wurde zum Verhängnis - Ordnungsgeld nicht bezahlt - vor 1 Stunde

KÖLN/NÜRNBERG - Die gerichtlich untersagte Gründung der Partei CDSU könnte für den Initiator Michael Kosmala im Gefängnis enden. Aus finanziellen Gründen ist Kosmala nicht in der Lage, das Ordnungsgeld zu entrichten, deshalb droht ihm Haft.

Das ehemalige CSU-Mitglied Michael Kosmala wollte die CDU nach Bayern bringen, doch das wurde ihm verboten. Dann rief er zur Gründung der CDSU auf. © dpa



"Da aus finanziellen Gründen der Mandant nicht in der Lage ist, das Ordnungsgeld zu entrichten, wird er in den zweifelhaften Genuss kommen, in Ordnungshaft genommen zu werden", teilte sein Rechtsanwalt Rainer Roth am Montag in Nürnberg mit.

Mitte November hatte das Oberlandesgericht Köln Kosmala zu einem Ordnungsgeld von 600 Euro verurteilt, weil er mit der Gründung der CDSU (Union der Christlichen und Sozialen Demokraten) in Bayern im weitesten Sinne die Namensrechte der CDU verletzt haben soll. Die Partei von Kanzlerin Angela Merkel hatte gegen die Bezeichnung und die verwendeten Logos und Schriftzüge erfolgreich geklagt. Ob die CDU am Ende aber auf die Zahlung besteht, ist offen. Theoretisch könnte Kosmala nur noch mit einer Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil vorgehen.

Für Anwalt Roth ist nicht nur das Urteil höchst fraglich, sondern auch seine Veröffentlichung. "Aus Sicht des Mandanten liegt ein beispielloses, repressives Untersagen der politischen Tätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland vor", sagte Roth der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei für ihn rechtlich nicht nachvollziehbar, warum die Gründung einer Partei durch einen Verweis auf eine Ähnlichkeit der Namen grundsätzlich verboten werden könne. Roth warf dem Gericht "Mediengeilheit" vor, weil Kosmala und die Medien zeitgleich über das Urteil informiert wurden.

